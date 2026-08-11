Por: VALORA ANALITIK

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Los bancos comenzaron a implementar medidas de contingencia en los departamentos afectados por el terremoto registrado durante la mañana de este 10 de agosto, con cierres temporales de oficinas y alternativas para que sus clientes puedan continuar realizando operaciones financieras.

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Davivienda informó que mantendrá cerradas temporalmente sus oficinas físicas en Valle del Cauca, Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas, mientras que los clientes podrán hacer retiros y consultas en cajeros de la entidad y de otros bancos. En este último caso, Davivienda señaló que reintegrará los costos asociados a los retiros en efectivo.

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El banco también indicó que su aplicación móvil y su plataforma web permanecen operativas las 24 horas para realizar transferencias, pagos y consultas. Además, aseguró que las tarjetas débito y crédito funcionan con normalidad.

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Por su parte, Banco de Occidente informó que algunas de sus oficinas en Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Cauca permanecerán temporalmente cerradas al público como medida preventiva.

La entidad señaló que equipos especializados realizan las evaluaciones correspondientes y que cada oficina será reabierta cuando se verifiquen las condiciones de seguridad necesarias.

La medida tiene especial relevancia para el Valle del Cauca, donde está ubicada la sede central del Banco de Occidente, aunque el comunicado no especifica si dicha sede se encuentra entre las oficinas cerradas.

Para mantener la atención a los clientes, el banco indicó que su App Banco de Occidente, Portal Bancario Banca Personas, OcciRed, red de cajeros automáticos y corresponsales bancarios continúan operando con normalidad. También habilitó una línea telefónica, WhatsApp y la atención de los gerentes de relación.

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Banco de Bogotá y BBVA activaron protocolos

Banco de Bogotá informó que sus oficinas en Risaralda, Caldas y Quindío no prestarán servicio durante la jornada, luego de activar sus protocolos de contingencia y evaluación de infraestructura a nivel nacional.

Para los clientes de estos departamentos, la entidad habilitó una línea de atención prioritaria y una línea de WhatsApp. Al mismo tiempo, señaló que las demás oficinas y los cajeros automáticos, la banca móvil y la banca virtual, continúan en funcionamiento para retiros, transferencias, consultas de saldo y pagos, al igual que las tarjetas de crédito y débito.

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Por su parte, BBVA anunció el cierre preventivo de sus oficinas en Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, mientras se verifican las condiciones de seguridad y posibles afectaciones en la infraestructura.

BBVA habilitó su Call Center nacional para atender consultas y operaciones urgentes, mientras que sus canales digitales continuarán disponibles para las transacciones que puedan gestionarse de manera remota. El banco señaló que mantendrá el seguimiento de la situación y comunicará las novedades sobre la reapertura de las oficinas afectadas.

Las entidades señalaron que continuarán monitoreando la situación y comunicando cualquier novedad relacionada con la atención presencial y la reapertura de las oficinas afectadas.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.