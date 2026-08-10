Bre-B entra en una nueva etapa de expansión en Colombia, en la que los bancos y entidades financieras concentran su competencia en conquistar empresas, comercios y grandes recaudadores.

Sigue a PULZO en Discover

Tras consolidarse entre personas naturales, la plataforma del Banco de la República ya supera los 35,5 millones de usuarios, 111 millones de llaves y 1.320 millones de transacciones, por un valor cercano a $201 billones.

Ahora, la apuesta está en facilitar los pagos y recaudos empresariales mediante herramientas que permiten recibir dinero desde cualquier banco o billetera digital, con disponibilidad inmediata, conciliación automática y operación las 24 horas.

Esto beneficia a colegios, universidades, conjuntos residenciales, empresas de servicios, comercios y otros negocios al mejorar su liquidez y reducir costos administrativos.

Lee También

Las entidades financieras están desarrollando soluciones con códigos QR interoperables. AV Villas espera vincular 17.000 empresas; BBVA trabaja con Credibanco para ampliar los pagos en más de 30.000 comercios, mientras Santander, Banco Caja Social, Banco Popular, Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda y otras entidades fortalecen sus servicios empresariales.

El objetivo es reducir el uso de efectivo y simplificar los pagos. La siguiente fase podría ser la conexión de Bre-B con sistemas internacionales para habilitar transferencias transfronterizas inmediatas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.