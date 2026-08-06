La integración de la banca minorista de Itaú con Banco de Bogotá ya fue completada y más de 250.000 clientes fueron migrados con éxito a la nueva entidad, según informó el banco.

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Para facilitar la transición, la entidad publicó un ABC con respuestas a las principales dudas de los usuarios sobre el manejo de sus productos y servicios financieros.

Los clientes pueden acceder a la aplicación Banca Móvil seleccionando la opción “Vengo de Itaú”, verificar su identidad y crear una nueva clave.

Desde la app también es posible activar el token digital, administrar la tarjeta débito digital, vincular tarjetas a billeteras digitales, retirar dinero en cajeros sin necesidad de tarjeta física y personalizar los límites de las transferencias.

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En cuanto a los productos migrados, los antiguos “bolsillos” de Itaú fueron reemplazados por las “alcancías” de Banco de Bogotá. La Cuenta Rentable mantiene las condiciones y la tasa pactadas, aunque ahora aparece como una cuenta de ahorros.

Las cuentas AFC que un mismo cliente tenía en ambas entidades fueron unificadas, mientras que los saldos de estas cuentas y de algunos CDT físicos pudieron reflejarse temporalmente en cero durante la migración.

Además, desde ahora los clientes ya pueden consultar en la aplicación la información de sus créditos y los saldos actualizados de sus CDT, una vez finalizado el proceso de integración tecnológica.

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