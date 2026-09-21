Por: CENET

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La Contraloría General de la República emitió una advertencia sobre el desbalance financiero que enfrenta el sistema pensional para 2026, estimando que se requerirían más de $4,2 billones adicionales con el fin de asegurar el pago de las pensiones. Esto surge tras un análisis realizado por la Delegada para el Sector Trabajo de la entidad, el cual encuentra diferencias importantes entre los supuestos usados al elaborar el presupuesto y el comportamiento real del salario mínimo.

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Según la Contraloría, el presupuesto inicial de los fondos administrados por Colpensiones contemplaba $75,58 billones en gastos para el año en curso, de los cuales $72,80 billones se destinaban específicamente al pago de pensiones y jubilaciones. Estos recursos, en buena parte, cuentan con participación directa del Gobierno nacional, quien habría comprometido el 44,6 % de los fondos. Sin embargo, el principal desajuste señalado por el organismo de control responde al incremento del salario mínimo: mientras la planeación presupuestal apostaba por un crecimiento cercano al 7,5 %, el aumento efectivo fue del 23 %.

Esta diferencia en el cálculo del salario mínimo transformó significativamente el escenario financiero, ya que amplió las demandas de recursos para el pago de obligaciones pensionales. Según el informe de la Contraloría, las transferencias previstas en el presupuesto por parte de la Nación alcanzaban los $33,7 billones, cifra que ya fue efectivamente girada a Colpensiones. No obstante, esto no significa que se haya resuelto la presión financiera: la entidad advierte que el incremento no anticipado de las obligaciones podría requerir nuevos recursos incluso después de haber cumplido con los desembolsos pactados inicialmente.

Esto implica que las sumas apropiadas y ejecutadas no necesariamente cubrirían el costo final de las mesadas para 2026. La Contraloría sostiene que el Gobierno nacional debe anticipar y disponer recursos adicionales para el sistema en caso de que las necesidades efectivas superen a las estimadas. El informe hace énfasis en que la diferencia entre lo apropiado y lo que finalmente se requiere puede traducirse en un faltante importante, por lo que el alerta se mantiene vigente sobre la financiación sostenible de las pensiones para el siguiente año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Contraloría advierte sobre un desbalance en el sistema pensional para 2026?

La Contraloría General de la República advierte sobre un desbalance financiero porque el presupuesto para el sistema pensional de 2026 se calculó con un supuesto de incremento del salario mínimo del 7,5 %, pero el aumento real fue del 23 %. Esta diferencia crea necesidades adicionales de financiación para cubrir el pago de mesadas, lo que podría dejar un faltante superior a $4,2 billones, según el análisis de la Delegada para el Sector Trabajo.

¿Qué significa que el presupuesto apropiado para pensiones puede resultar insuficiente?

Cuando la Contraloría señala que el presupuesto apropiado puede ser insuficiente, se refiere a que los recursos inicialmente girados y ejecutados según lo previsto podrían no abarcar totalmente las nuevas necesidades financieras causadas por el aumento del salario mínimo. Por ello, el Gobierno nacional podría verse obligado a invertir recursos adicionales para garantizar el pago de pensiones durante 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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