Por: El Espectador

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En el contexto de la discusión sobre el presupuesto general de la Nación para el año 2027, la Fiscalía General de la Nación ha encendido las alarmas por el monto que le sería asignado para operar el próximo año. De acuerdo con información presentada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el presupuesto contemplado de seis billones de pesos solo le permitiría al ente investigador funcionar durante aproximadamente seis meses, algo que representa, según sus palabras ante la Comisión Primera del Senado, una “gran preocupación”.

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Durante su intervención el martes 15 de septiembre, Camargo explicó ante los congresistas que la Fiscalía enfrenta gastos ineludibles, es decir, rubros de los cuales no puede prescindir. Destacó especialmente el incremento en los contratos de servicios de seguridad y aseo, los cuales se han elevado notablemente debido al aumento del salario mínimo. Camargo enfatizó en que estos gastos no pueden eliminarse y son fundamentales para el funcionamiento operativo de la entidad.

Otro de los puntos abordados por Camargo fue el relacionado con la infraestructura de la Fiscalía. Afirmó que, aunque han hecho esfuerzos para incrementar la cantidad de sedes propias, todavía el organismo depende en gran parte de inmuebles en arrendamiento, llegando a reportar 443 sedes bajo esta modalidad. Para la Fiscalía, dejar estos inmuebles no es una opción, ya que el propósito de la entidad es crecer y aumentar su presencia territorial, no reducirla.

La preocupación de la Fiscalía también va más allá de los gastos operativos inmediatos. Camargo detalló que hay otros conceptos para los cuales el presupuesto sería insuficiente o, incluso, inexistente. Por ejemplo, para el pago de sentencias se habían presupuestado 547 mil millones de pesos, pero para el próximo año no está contemplada ninguna partida específica para este rubro.

Finalmente, Camargo señaló que la entidad proyectó la utilización de cerca de 8,7 billones de pesos con el objetivo de consolidar su presencia en los territorios. Sin embargo, actualmente solo alcanza para menos de 500 municipios, cuando la meta sería llegar, según sus cálculos, a 780 municipios del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tendría el recorte presupuestal en la Fiscalía General de la Nación para 2027?

El principal efecto, de acuerdo con la fiscal general Luz Adriana Camargo, sería que el organismo solo podría operar la mitad del año, lo que impactaría directamente la continuidad de investigaciones, el pago de sentencias y el funcionamiento de sedes en diferentes partes del país.

¿Por qué la Fiscalía considera inflexibles los gastos en seguridad y aseo dentro de su presupuesto?

La fiscal Camargo señaló que estos servicios están ligados al aumento del salario mínimo y representan contratos que no pueden eliminarse porque garantizan la seguridad y el funcionamiento básico de la entidad, constituyéndose en gastos absolutamente necesarios para operar.

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