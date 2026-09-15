Por: El Espectador

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El Senado de la República decidió mantener en su cargo al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, tras la votación de una moción de censura convocada por el Pacto Histórico. De acuerdo con la información recogida por El Espectador, la mayoría de las bancadas respaldaron al funcionario con 61 votos en contra de la moción y solo 27 a favor de su salida. Este episodio se originó luego de la publicación de unas fotos en las que se observa a Beltrán en una playa de Santa Marta, poco después del terremoto ocurrido el 10 de agosto, lo que desató cuestionamientos sobre su gestión durante la emergencia.

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Durante la sesión del 8 de septiembre, sectores de la oposición centraron sus críticas en el denominado 'Plan Milagro', que aún no estaría completamente estructurado según los congresistas citantes. Además, desde el Congreso se señaló que el ministro habría trabajado solo un día durante el periodo en el que estuvo fuera y que no se presentaron reportes sobre los procesos de contratación para la atención de la emergencia. Por su parte, las bancadas oficialistas de partidos como Alianza Social Independiente, Centro Democrático, Partido Liberal, Cambio Radical, Partido Conservador, La U y Salvación Nacional defendieron la gestión de Beltrán, asegurando que si bien su decisión de viajar fue desafortunada, no justificaba su destitución mediante una moción de censura.

Uno de los debates más mencionados fue el de la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, quien manifestó que el Senado renovaba el contrato de un ministro con antecedentes de investigaciones en organismos de control y criticó la mayoría que apoya las decisiones presidenciales. Por su parte, Beltrán expresó que “gana el país porque hay un plan, hay un trabajo, hay una ruta, hay un proyecto serio”, subrayando que el gobierno está unido para hacer avanzar a Colombia.

La moción de censura, una figura incorporada en la Constitución de 1991 como mecanismo de control político, requiere un debate y una votación mayoritaria simple. No obstante, desde su creación, ninguna moción ha prosperado en el Congreso, pues todas han sido archivadas, según El Espectador, ya sea porque no lograron el respaldo necesario o por la renuncia del funcionario citado.

¿Por qué no prosperó la moción de censura contra el ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán?

La moción de censura contra el ministro Jaime Andrés Beltrán no prosperó porque recibió el rechazo de la mayoría de las bancadas en el Senado, obteniendo 61 votos en contra frente a 27 a favor. Aunque la oposición argumentó falta de gestión en la emergencia derivada del terremoto, las bancadas oficialistas consideraron que sus actuaciones no eran motivo suficiente para su remoción.

¿Qué es una moción de censura y cómo funciona en el Congreso de Colombia?

La moción de censura es un mecanismo constitucional que permite a los congresistas cuestionar la gestión de un ministro y proponer su remoción. Implica dos etapas: un debate donde se exponen los argumentos y, una semana después, la votación. Se requiere mayoría simple para aprobarla. Desde la Constitución de 1991, ninguna ha sido aprobada en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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