La elección de la mesa directiva del Congreso de la República sigue generando repercusiones políticas, esta vez tras una reveladora confesión hecha por la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia. A través de un video publicado en sus redes sociales, la dirigente del Centro Democrático entregó detalles inéditos sobre cómo su colectividad logró asegurar la presidencia del Legislativo en cabeza del senador Honorio Henríquez, destacando el sorpresivo papel que jugó la bancada del expresidente Gustavo Petro.

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Según relató Valencia, la puja por el control del Congreso estaba marcada por las intenciones del actual gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, cuyo sector buscaba impulsar al senador Alfredo Deluque. La exsenadora señaló que este congresista, tras haber respaldado el proyecto de Petro durante sus primeros tres años, cambió su postura para alinearse con la actual administración de De La Espriella, convirtiéndose en el virtual candidato del oficialismo.

Ante este panorama, y en cumplimiento de las tradiciones parlamentarias que otorgan la presidencia del primer año al partido mayoritario de la bancada de gobierno, el Centro Democrático decidió no ceder ni retirar la candidatura de Henríquez. La gran sorpresa de la jornada, de acuerdo con Valencia, provino de la orilla política diametralmente opuesta: “La sorpresa fue que el Pacto Histórico de Petro, por instrucción de Petro, vota por el candidato del Centro Democrático”, aseguró.

Esta insólita alianza legislativa despertó una ola de rumores sobre un supuesto acuerdo secreto entre los expresidentes Álvaro Uribe y Gustavo Petro, teoría que Valencia se encargó de desmentir tajantemente, atribuyendo dichas especulaciones a los “sectores más extremos”.

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Para la exsenadora, el respaldo del Pacto Histórico no obedeció a un pacto oculto, sino a una estrategia de supervivencia institucional frente a lo que consideraron una amenaza política. Según su análisis, el petrismo entendió que necesitaba garantías institucionales y una figura demócrata que no los persiguiera, encontrando esa seguridad en el Centro Democrático. “El Pacto Histórico, que persiguió a Uribe y pateó la institucionalidad durante años, tuvo que reconocer que cuando se trata de defender las instituciones y actuar correctamente, uno puede votar por Uribe”, concluyó la dirigente en su publicación.