Laura Sarabia quedó formalmente imputada por tres delitos dentro del caso relacionado con el polígrafo practicado a Marelbys Meza, pero decidió no aceptar los cargos. Así lo dio a conocer durante la audiencia que tuvo lugar este lunes 14 de septiembre.

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La Fiscalía señaló a la exfuncionaria por los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso, relacionados con los hechos que rodearon el procedimiento aplicado a la entonces niñera.

El caso se remonta al 29 de enero de 2023, cuando Sarabia ocupaba el cargo de jefa del despacho presidencial durante el gobierno de Gustavo Petro. Posteriormente pasó por la dirección de Prosperidad Social, el Dapre, la Cancillería y llegó a ser embajadora de Colombia en Reino Unido.

Cabe recordar que Marelbys Meza estuvo en el centro de la controversia después de ser sometida a una prueba de polígrafo en medio de las investigaciones por la pérdida de dinero en la vivienda de Sarabia.

Ahora, el proceso judicial avanza con la imputación formal y la decisión de Sarabia de no aceptar responsabilidad por los delitos atribuidos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.