Una de las tormentas judiciales más sonadas de los últimos años en el país escaló formalmente este lunes. Ante el Juzgado 1 de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación instaló la imputación de cargos contra Laura Sarabia, una de las fichas más influyentes y cercanas al gobierno del expresidente Gustavo Petro, por su presunta participación en tres delitos graves: abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado, derivados de los abusos de poder cometidos en 2023.

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El origen de este proceso se remonta a enero de ese año, cuando se reportó la desaparición de una fuerte suma de dinero en efectivo que se encontraba en la residencia de Sarabia, quien en ese entonces se desempeñaba como jefa de Gabinete de la Presidencia de la República. A raíz de este hurto doméstico, la exniñera Marelbys Meza fue sometida de manera irregular a una rigurosa prueba de polígrafo. La controversia jurídica y política estalló no solo por el uso indebido de instalaciones, infraestructura y personal oficial pagado por el Estado para un asunto de índole estrictamente particular, sino por el profundo constreñimiento ejercido sobre la trabajadora.

Sin embargo, el escándalo adquirió dimensiones insospechadas cuando las indagaciones revelaron que el teléfono celular de Meza había sido interceptado ilegalmente por organismos de inteligencia de la Policía Nacional. Para lograr burlar los controles y obtener las autorizaciones judiciales de manera fraudulenta, se elaboraron informes donde se presentaba a la exempleada y a otra mujer, Fabiola Perea, como supuestas integrantes de la estructura criminal del Clan del Golfo bajo los alias de “La Cocinera” y “La Madrina”, evidenciando un claro montaje institucional.

A lo largo de los meses posteriores a la revelación pública del caso, Sarabia logró mantenerse blindada y en el centro del poder, ocupando cargos de altísima visibilidad institucional como la dirección del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS), el DAPRE, la jefatura del Ministerio de Relaciones Exteriores y la embajada de Colombia ante el Reino Unido. No obstante, el cambio de escenario político y el avance de los investigadores no han podido ser frenados. Actualmente, el expediente judicial es liderado por la fiscal Patricia Hernández —quien reemplaza temporalmente a la titular Marcela Abadía durante sus vacaciones—, marcando un hito definitivo para determinar responsabilidades penales sobre el uso arbitrario del aparato estatal con fines personales.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.