Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué se prepara para la segunda edición anual del Día sin Carro y sin Moto, que se realizará este miércoles 16 de septiembre. De acuerdo con la información oficial, la jornada busca promover el uso de alternativas de movilidad sostenible y reducir la contaminación ambiental, por lo que durante todo el día estará restringido el tránsito de vehículos particulares a motor por las principales vías de la ciudad.

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Según el decreto emitido por las autoridades locales, la circulación estará limitada desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Durante este periodo, como alternativa de movilidad y recreación para los habitantes, estará habilitada una ciclovía permanente sobre la carrera Quinta, entre las calles 10 y 76, permitiendo a ciclistas y peatones disfrutar de este corredor vial en condiciones más seguras y libres del tráfico vehicular tradicional.

Sin embargo, el decreto establece múltiples excepciones para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y la adecuada atención de emergencias y necesidades básicas de la comunidad. Se permite la circulación de vehículos destinados a la prestación de emergencias médicas, como ambulancias, así como a los Bomberos, Policía, Fuerzas Militares y aquellos involucrados en servicios de seguridad y vigilancia. Adicionalmente, tendrán libre tránsito los automóviles utilizados en el transporte de alimentos y carga, prestación de servicios públicos, y atención médica, siempre que puedan acreditar su función ante las autoridades de tránsito.

El decreto también contempla una excepción para ciertos vehículos por su tecnología: se permite la movilidad de automóviles eléctricos, híbridos y aquellos que funcionen con Gas Natural Vehicular (GNV), siempre que dicha característica esté claramente registrada en la licencia de tránsito. Esto busca incentivar el uso de tecnologías limpias y menos contaminantes dentro de la ciudad.

En cuanto a las motocicletas, existe una exención específica para aquellas utilizadas en la prestación de servicios de domicilio, vigilancia privada, representación comercial y labores operativas relacionadas con empresas de transporte. No obstante, estas motocicletas deberán cumplir con las condiciones de identificación establecidas por las autoridades de tránsito para hacer efectivo este beneficio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades están permitidas durante el Día sin Carro y sin Moto en Ibagué?

Durante el Día sin Carro y sin Moto en Ibagué, los ciudadanos pueden hacer uso de la ciclovía dispuesta sobre la carrera Quinta entre calles 10 y 76 desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, así como caminar y movilizarse en bicicleta. Además, únicamente pueden circular automóviles vinculados a servicios esenciales o con tecnologías limpias, de acuerdo con las excepciones del decreto municipal.

¿Cuáles vehículos pueden circular por excepción el Día sin Carro y sin Moto en Ibagué?

El mismo decreto que restringe la movilidad de automóviles particulares permite la circulación de vehículos de emergencias, seguridad, transporte de alimentos y carga, servicios públicos, eléctricos, híbridos y aquellos que funcionan con Gas Natural Vehicular (GNV), siempre que esta característica esté avalada en la licencia de tránsito. Algunas motocicletas dedicadas a servicios de domicilio, vigilancia, representación comercial y operaciones de empresas de transporte, que cumplan con los requisitos de identificación, también están exentas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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