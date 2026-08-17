Por: Portal Bogotá

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El pasado 16 de agosto de 2026, la ciudad de Bogotá vivió un momento sin precedentes al combinar deporte y solidaridad durante una jornada especial en la Ciclovía de la avenida calle 26, donde 1.320 patinadores formaron parte del evento denominado “Récord en Patines - Tren Humano”. Esta actividad, que dejó una huella histórica en la capital, se propuso reunir a la ciudadanía no solo por la actividad física, sino también para enviar un mensaje de unión y apoyo a las comunidades afectadas por el reciente terremoto ocurrido el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, el cual tuvo una magnitud de 7,4, según informó la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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El récord fue impulsado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) junto con la organización Arriba Patinaje, en el marco del Festival de Verano. Los participantes, organizados en 41 “vagones”, se movieron de manera continua durante 2 minutos y 12 segundos, conformando un gran tren humano sobre ruedas que rodó por una ciudad volcada al deporte y la empatía. La convocatoria fue abierta a ciudadanos de todas las edades, quienes, según el director del IDRD, Daniel García Cañón, “avanzaron al mismo ritmo con el objetivo de completar seis minutos de recorrido y buscar una marca histórica para Bogotá”.

Simultáneamente, la jornada sirvió como plataforma para la recolección de ayudas en beneficio de los damnificados por el sismo. En la Plaza de los Alfiles del Centro Comercial Gran Estación y el Palacio de los Deportes, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD dispusieron puntos de recepción donde deportistas y ciudadanos entregaron alimentos, agua, elementos de higiene y suministros de primeros auxilios. Estas acciones solidarias se complementaron con campañas en otros sectores para canalizar la ayuda hacia quienes más lo necesitaban en Chocó y sectores afectados.

El evento no solo buscó alcanzar una meta deportiva en marco del Festival de Verano, sino también evidenció que, en momentos de crisis, la ciudadanía puede unirse a través del deporte para brindar apoyo y esperanza. “Hoy Bogotá demostró que puede hacer historia y, al mismo tiempo, pensar en quienes más nos necesitan”, aseguró Daniel García Cañón, resaltando el significado social de la jornada. La experiencia quedó registrada en las redes sociales oficiales del IDRD y se consolidó como un ejemplo del poder de la cooperación ciudadana a partir de iniciativas recreativas.

¿Cómo se organizó el récord en patines durante la Ciclovía de Bogotá?

El récord en patines, denominado “Tren Humano”, fue organizado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y Arriba Patinaje en el marco del Festival de Verano. Reunió a 1.320 patinadores distribuidos en 41 vagones que, durante 2 minutos y 12 segundos, rodaron de manera continua sobre la avenida calle 26, logrando así una marca histórica para la ciudad y enviando un mensaje de solidaridad.

¿Dónde se podían entregar ayudas para los afectados por el terremoto de Chocó en Bogotá?

Durante la jornada, la Alcaldía de Bogotá y el IDRD habilitaron puntos de recepción de ayudas en la Plaza de los Alfiles del Centro Comercial Gran Estación y el Palacio de los Deportes. En estos lugares, deportistas y ciudadanos entregaron alimentos, agua, productos de higiene y primeros auxilios para ser enviados a las comunidades damnificadas por el terremoto en Chocó.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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