Por: Portal Bogotá

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En Bogotá avanza la iniciativa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, cuyos esfuerzos están enfocados en promover el cuidado colectivo, integrando la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas. Según lo comunicado por la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), las personas cuidadoras vinculadas a las Unidades Operativas del Cuidado participarán en encuentros diseñados para reconocer el aporte histórico de los pueblos indígenas en la protección de la naturaleza, los territorios y la vida en comunidad. El propósito es trasladar estos saberes a las prácticas cotidianas, fortaleciendo la manera en la que se entiende y ejecuta el cuidado en entornos urbanos.

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La apuesta central, titulada ‘La vida se cuida en comunidad: saberes indígenas hoy’, busca dar relevancia a estos conocimientos ancestrales que contemplan el cuidado del cuerpo, la familia, el territorio y la comunidad. Desde la visión indígena, cuidar no es una responsabilidad individual ni una carga exclusiva para las mujeres, sino un proceso que exige la organización comunitaria, el fortalecimiento de lazos con el territorio y el reparto equitativo de responsabilidades. Por ello, los encuentros propuestos abren un espacio donde estos saberes no solo se reconocen, sino que se consideran vigentes y aplicables dentro de un contexto urbano como el de Bogotá.

Estos espacios de aprendizaje permitirán reflexionar sobre la interdependencia existente entre las personas y su entorno, favoreciendo el fortalecimiento del autocuidado y la consolidación de redes de apoyo entre quienes ejercen labores de cuidado. De acuerdo con la Secretaría Distrital de la Mujer, las actividades estarán guiadas por profesionales de áreas psicosociales y sociojurídicas, quienes trabajarán para que las personas cuidadoras –tanto afiliadas como no afiliadas a Cafam y Compensar– que utilicen los servicios de las Unidades Operativas del Cuidado, puedan aplicar los conocimientos adquiridos en su día a día.

En cuanto a la programación, los próximos encuentros se llevarán a cabo el miércoles 19 de agosto, de 10:00 a. m. a 12:00 m., en Compensar Suba Integral (calle 139 # 94-55, salón VIP) y el jueves 20 de agosto, en el mismo horario, en el Club Cafam Madelena (calle 57 R sur # 67-71).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué aporta la sabiduría indígena al cuidado comunitario en Bogotá?

La sabiduría indígena aporta una visión colectiva del cuidado, enfatizando la necesidad de la organización comunitaria, el vínculo con el territorio y la equidad en la distribución de responsabilidades. Según la Secretaría Distrital de la Mujer, estos conocimientos pueden fortalecer el entendimiento y las prácticas del cuidado en entornos urbanos, promoviendo la interdependencia entre personas y su entorno.

¿Quiénes pueden participar en los encuentros de ‘La vida se cuida en comunidad: saberes indígenas hoy’?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de la Mujer, pueden participar personas cuidadoras vinculadas a las Unidades Operativas del Cuidado, incluyendo quienes están afiliadas y no afiliadas a Cafam y Compensar, y que acceden a los servicios de respiro asociados a estas unidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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