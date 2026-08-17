Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una mujer vive una dramática situación en la comuna 6 de Ibagué tras ser víctima de un brutal ataque con ácido. De acuerdo con lo conocido, la agresión ocurrió cuando la víctima intentó intervenir en un atraco perpetrado contra una adulta mayor. Según los detalles, varios sujetos habían abordado previamente a la mujer mayor haciéndose pasar por artesanos con el objetivo de acercarse y de esta manera robarle sus joyas. Al lograr su cometido, intentaron escapar del lugar en una motocicleta, momento en el cual la mujer atacada habría tratado de llamar la atención y detener a los responsables.

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Fue en ese instante, según la información disponible, cuando uno de los delincuentes le arrojó una sustancia química que le produjo quemaduras en el rostro, cuello y brazos, además de una grave afectación en su ojo izquierdo, en concreto en la córnea. La gravedad de sus lesiones obligó a que fuera atendida inicialmente en centros de salud en Ibagué y posteriormente remitida a Bogotá, en busca de atención médica especializada que pudiera atender la complejidad de su estado.

El ataque con ácido, además de las secuelas físicas inmediatas, supone un profundo impacto en la integridad y el bienestar emocional tanto de la víctima como de su entorno más cercano. La situación ha generado un fuerte rechazo en distintos sectores de la ciudad. La Alcaldía de Ibagué, a través de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, se pronunció manifestando su solidaridad con la víctima y sus familiares, así como el repudio total ante cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Según Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario, se reconoce el acto de valor de la víctima, quien actuó en defensa y solidaridad con otra mujer, situación que lamentablemente desembocó en este grave hecho. La Administración Municipal hizo un llamado a las autoridades para que se adelanten las investigaciones pertinentes, se esclarezca lo ocurrido y se logre identificar a los responsables.

Desde la Dirección de Mujer, Género y Diversidad Sexual se informó que la víctima será apoyada con acompañamiento psicológico, jurídico y psicosocial, con el fin de garantizar su recuperación y acceso a la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación actual de la mujer atacada con ácido en Ibagué?

De acuerdo con la información disponible, la víctima continúa recibiendo atención médica especializada luego de ser remitida de Ibagué a Bogotá debido a la gravedad de las quemaduras y la afectación ocular sufridas durante el ataque. La mujer dispone además de acompañamiento psicológico, jurídico y psicosocial ofrecido por la Dirección de Mujer, Género y Diversidad Sexual.

¿Qué medidas ofrece la Alcaldía de Ibagué para víctimas de violencia con sustancias químicas?

Según declaraciones de Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario, la Alcaldía de Ibagué brinda a las víctimas acompañamiento psicológico, jurídico y psicosocial. La administración expresa su compromiso de fortalecer la prevención y atención en casos de violencia, subrayando que ninguna mujer debe enfrentar sola situaciones que pongan en riesgo su integridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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