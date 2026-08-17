Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Carlos Raúl González, ingeniero de Canal Capital, perdió la vida en Bogotá luego de lanzarse de un taxi en movimiento, mientras era víctima de un presunto paseo millonario, según reportes conocidos y citados por el periodista Johnatan Nieto. El trágico episodio ocurrió entre la noche del sábado 15 y la madrugada del domingo 16 de agosto, justo después de que González y un compañero salieron de una discoteca ubicada en el sector de la Primero de Mayo, en la localidad de Kennedy. Las autoridades se encuentran recopilando información para esclarecer el caso y determinar detalles precisos sobre la muerte del profesional del canal público.

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De acuerdo con las primeras versiones referenciadas en el informe, la víctima y su colega abordaron un taxi al finalizar la jornada en el establecimiento nocturno. No habían pasado más que tres cuadras cuando el conductor detuvo el vehículo, permitiendo que un tercer hombre subiera al carro. Este individuo, minutos después, habría agredido verbalmente a los pasajeros y les exigió entregar sus pertenencias. Ante la inminente amenaza, Carlos Raúl González intentó escapar saltando del automóvil que seguía en movimiento, pero al caer sufrió un golpe severo en la cabeza, lo que habría causado un trauma craneoencefálico que le costó la vida.

El paseo millonario, práctica de la que fue víctima González, es una modalidad de robo en la cual delincuentes retienen a pasajeros dentro de un vehículo de transporte público o solicitado mediante plataforma digital. Su objetivo es forzar a la persona a entregar dinero, objetos de valor o a realizar retiros bancarios. Estas bandas suelen operar en las inmediaciones de zonas de rumba, especialmente en horas de la madrugada, y acostumbran recoger cómplices poco después de iniciar el recorrido, como ocurrió en este caso.

El caso ha despertado controversia frente a la respuesta institucional. Johnatan Nieto, quien reveló la denuncia, exigió capturas y criticó la supuesta inacción de las autoridades y la Alcaldía de Bogotá. Señaló que “las acciones se toman solo después de las tragedias” y cuestionó la coherencia de las estrategias de seguridad implementadas, asegurando que “no hay operaciones constantes”. Hasta el momento, las autoridades intentan esclarecer lo sucedido con el compañero que viajaba con González y confirmar cada aspecto de los hechos referidos, de acuerdo con la información preliminar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el paseo millonario que terminó con la muerte de Carlos Raúl González en Bogotá?

Carlos Raúl González y su compañero abordaron un taxi a la salida de una discoteca en el sector de la Primero de Mayo, localidad de Kennedy. Poco después de iniciar el recorrido, el taxi se detuvo para recoger a un tercer hombre, quien posteriormente habría amenazado y maltratado a los pasajeros. En medio del asalto, González intentó huir lanzándose del taxi en movimiento, sufriendo un golpe en la cabeza que resultó fatal, según información de fuentes relacionadas con el caso.

¿Qué es un paseo millonario y cómo operan los delincuentes en Bogotá?

El paseo millonario es una modalidad delictiva en la que los delincuentes retienen a víctimas dentro de vehículos de transporte público o solicitados mediante plataformas digitales, obligándolas a entregar dinero y objetos de valor. De acuerdo con la información proporcionada, estos robos suelen ocurrir cerca de zonas de rumba durante la madrugada, y los criminales acostumbran recoger cómplices al poco tiempo de iniciar el trayecto para intimidar y asaltar a los pasajeros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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