Por: Portal Bogotá

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El próximo lunes festivo 17 de agosto de 2026 será clave para quienes planean regresar a Bogotá, debido a que se implementarán dos importantes medidas de movilidad: el pico y placa regional y el reversible en la carrera Séptima, todo en el contexto de la operación ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Estas acciones buscan facilitar el desplazamiento de los viajeros y organizar la circulación ante el esperado incremento de vehículos por el regreso masivo a la capital después del asueto de ‘La Asunción de la Virgen’.

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Según información oficial compartida por Movilidad Bogotá en la red social X, el pico y placa regional regirá ese día para vehículos particulares que retornan a Bogotá a través de los nueve principales corredores viales: autopista Norte, autopista Sur, avenida Centenario (calle 13), avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá y vía al Llano, vía Suba–Cota, vía a La Calera y vía a Choachí. La medida funcionará en franjas horarias específicas para regular el ingreso y evitar mayores congestiones vehiculares.

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares cuyas placas terminan en número par (0, 2, 4, 6 y 8). Más adelante, desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., únicamente se permitirá la entrada de vehículos cuya placa finalice en número impar (1, 3, 5, 7 y 9). Los periodos por fuera de este horario, es decir, antes de las 12:00 del día y después de las 8:00 de la noche, tendrán ingreso libre para todos los vehículos particulares sin restricción.

De manera complementaria, la carrera Séptima contará con la medida de reversible en el sentido norte-sur, entre las calles 245 y 183. El objetivo es optimizar la movilidad por este corredor exclusivo, restringiendo la circulación a un solo sentido para favorecer el flujo hacia el área urbana de la ciudad justo en las horas pico del regreso. Este cambio operativo comenzará a las 4:30 p. m. y se mantendrá hasta las 8:00 o 9:00 de la noche, dependiendo del volumen vehicular que se presente en esa franja.

De acuerdo con las autoridades de movilidad, estas estrategias buscan ordenar las carreteras y minimizar grandes trancones, por lo cual se invita a las personas a planificar adecuadamente su retorno, consultando siempre la hora y placa de su vehículo. Para información adicional, se recomienda verificar los canales oficiales, como lo sugiere el post de Movilidad Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se aplica el pico y placa regional en Bogotá este 17 de agosto de 2026?

El pico y placa regional de Bogotá este lunes festivo funciona según el último dígito de la placa y la hora de ingreso a los principales corredores viales. Vehículos de placas pares pueden ingresar entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., y los de placas impares entre las 4:00 p. m. y 8:00 p. m. Fuera de estos horarios, el acceso es libre para todos los automóviles particulares.

¿En qué consiste la medida reversible en la carrera Séptima de Bogotá?

La medida reversible consiste en permitir que la movilidad por la carrera Séptima, entre la calle 245 y la calle 183, sea solo en sentido norte-sur durante la tarde del lunes festivo. Esto inicia a las 4:30 p. m. y culmina a las 8:00 o 9:00 p. m., según la cantidad de vehículos, facilitando el retorno masivo a la ciudad y procurando mayor fluidez en ese tramo específico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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