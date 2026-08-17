Por: Portal Bogotá

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El ‘Festival Orígenes - Sonidos y Saberes Ancestrales’ será uno de los eventos culturales más destacados de Bogotá en 2026. De acuerdo con la información oficialmente divulgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Colectivo Memorias Originarias MUKSU, entre el 24 y el 28 de agosto se llevará a cabo la ‘Semana Académica y Cultural’. Esta actividad promete profundizar en la riqueza de las tradiciones y conocimientos de distintos pueblos originarios, tanto de Colombia como de otros países latinoamericanos. Lo más llamativo es que toda la programación será gratuita, aunque existe un límite de aforo en cada lugar.

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La agenda inaugural será el 24 de agosto, cuando se abrirán las puertas de la Casa Cultural Pacha Wasi, epicentro de las primeras actividades públicas y encuentros del festival. Para el 25 de agosto, la Sala Gaitán acogerá el ‘Encuentro de Oralitura Sonora’. En este espacio, la poesía, la danza y la música de comunidades como Ēberā Eyabida, Iku, Misak y Wayúu serán las protagonistas, permitiendo una muestra viva de la oralitur—término que define la literatura oral y la fuerza de la palabra transmitida entre generaciones.

El 26 de agosto se celebrará una ceremonia de ‘Pagamento a la Madre Tierra – Sonidos y Saberes Ancestrales’ en la Terraza del Planetario Distrital. Este evento colectivo busca la armonización y el reconocimiento de los conocimientos y prácticas espirituales de los pueblos originarios. La programación continuará el 27 de agosto en el auditorio Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana, donde se presentará una muestra audiovisual y un conversatorio enfocado en los saberes y sonidos de comunidades de Colombia, Bolivia y Guatemala. Allí, los asistentes podrán escuchar voces y relatos de pueblos como Ēberā Dobidá, Muysca, Wayúu, Kichwa y Misak.

Finalmente, el 28 de agosto, la Casa de Poesía Silva será sede del encuentro ‘El Latido de los Pueblos Originarios: Oralitura, Música de Medicina y Pintura Corporal de los Pueblos Inga y Tubü Hummürimassa’, un acto que explora la conexión entre la palabra, el cuerpo, el sonido y el territorio. Además, durante la semana habrá espacios para que pueblos como Yanakuna, Kamëntsá, Ikʉ, Ēberā Pusabida, Muysca de Suba, Kichwa y Pastos compartan sus emprendimientos y saberes tradicionales mediante la exposición de artesanías y productos culturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación completa del Festival Orígenes 2026 en Bogotá?

El Festival Orígenes 2026 en Bogotá inicia el 24 de agosto en la Casa Cultural Pacha Wasi. El 25 de agosto, la Sala Gaitán será epicentro del ‘Encuentro de Oralitura Sonora’. El 26, el Planetario Distrital acogerá la ceremonia de ‘Pagamento a la Madre Tierra’. El 27, el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana será escenario de muestras audiovisuales y conversatorios. El cierre será el 28 de agosto en la Casa de Poesía Silva con actividades que integran oralitura, música de medicina y pintura corporal.

¿Qué significa oralitura en el contexto de los pueblos originarios?

Oralitura es un término que hace referencia a la literatura oral, es decir, a las expresiones artísticas, relatos, poemas y cantos transmitidos de generación en generación por vía oral dentro de los pueblos originarios. En el festival, la oralitura será uno de los ejes para mantener vivas las tradiciones y la identidad cultural de las comunidades participantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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