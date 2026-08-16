Por: Portal Bogotá

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Bogotá alcanza cifra histórica en participación de mujeres en cargos decisorios de la administración distrital

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La capital colombiana ha alcanzado un hito sin precedentes en la representación de las mujeres en los altos cargos de decisión. Según el informe ‘Las mujeres deciden y dirigen. Informe sobre la paridad de género y el cumplimiento de la Ley 2424 de 2024 en Bogotá’, elaborado por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), Bogotá registra actualmente su mejor resultado histórico en cuanto a la participación femenina en los principales puestos de liderazgo de la administración distrital. De acuerdo con este informe, en 11 de las 18 entidades que conforman el nivel central de la administración, las mujeres ocupan más del 50 % de los cargos decisorios, una cifra que supera los registros de años anteriores, como el 53,3 % en 2020 y el 51,8 % en 2022.

Este avance cobra especial relevancia si se considera el marco legal actual. La Ley 2424 de 2024 exige, a nivel nacional, que al menos la mitad de los cargos de máxima decisión y otros niveles de poder público sean desempeñados por mujeres. Bogotá ha respondido a este mandato, no solo con cifras, sino incorporando la paridad de género en sus análisis desde 2015, año en que el Acuerdo Distrital 623 estableció este objetivo en la ciudad.

Sin embargo, el progreso no es homogéneo en todos los sectores. El informe de OMEG señala que áreas como educación, seguridad y ambiente, que en 2024 lograron la paridad, descendieron nuevamente por debajo del 50 % en 2025. En contraste, los sectores de cultura y gobierno lograron superar la paridad en el balance más reciente. Si se amplía la perspectiva para incluir al Concejo de Bogotá y los organismos de control, la participación femenina en toda la administración distrital es del 50,5 %. Esto confirma que la capital mantiene un nivel paritario, aunque todavía existen brechas entre distintas entidades y sectores.

Otro aspecto relevante es que diez de los dieciocho principales cargos directivos de las entidades centrales están liderados actualmente por mujeres. Esto no solo cumple con la cuota exigida, sino que fortalece el derecho de las mujeres a intervenir en la definición de presupuestos, políticas y prioridades de la ciudad. El reto a futuro para Bogotá consiste en sostener estos avances y lograr que la equidad no sea solo un logro numérico, sino una realidad consolidada en todas las áreas del gobierno distrital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la participación de las mujeres en cargos decisorios de la administración distrital de Bogotá?

Según el informe ‘Las mujeres deciden y dirigen’ del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), en 11 de 18 entidades del nivel central de la administración distrital de Bogotá, las mujeres ocupan más del 50 % de cargos decisorios. Además, si se considera el total de la administración, incluyendo el Concejo y organismos de control, la participación femenina es del 50,5 %, cifra que marca un avance histórico en la ciudad.

¿Qué establece la Ley 2424 de 2024 sobre la paridad de género en cargos públicos?

La Ley 2424 de 2024, citada en el informe del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), exige a nivel nacional que al menos el 50 % de los cargos de máxima y otros niveles decisorios del poder público deben ser desempeñados por mujeres, con el objetivo de garantizar igualdad y equidad de género en la administración pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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