Por: Portal Bogotá

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Este lunes 17 de agosto de 2026, varios sectores de Bogotá y municipios cercanos como Cota, en Cundinamarca, enfrentan cortes de luz debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de suministro de energía. La empresa Enel Colombia, encargada del suministro eléctrico en la región, anunció estas interrupciones programadas, detallando los barrios y horarios específicos de la suspensión del servicio.

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De acuerdo con Enel Colombia, en Bogotá se verán afectados principalmente barrios de las localidades de Suba y Usme. En la localidad de Suba, el corte de energía se realizará en el barrio Casablanca Suba, específicamente desde la calle 208 hasta la calle 214, entre la carrera 50 y la carrera 55. El horario programado para este corte es de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Por su parte, en la localidad de Usme, la suspensión tendrá lugar en el barrio Barranquillita, desde la calle 70 sur hasta la calle 72 sur, entre la carrera 8 y la carrera 10, en un horario desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., informó la compañía.

Fuera de Bogotá, el municipio de Cota, ubicado en Cundinamarca, también tendrá un corte programado de electricidad en la vereda Siberia. Según Enel Colombia, esta suspensión será de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. El objetivo de estos trabajos es garantizar el adecuado funcionamiento de las redes eléctricas y prevenir inconvenientes en el suministro a futuro.

Ante los cortes de luz, Enel Colombia recomendó a los usuarios varias acciones para mitigar los inconvenientes asociados. Entre los principales consejos destacan desconectar los electrodomésticos antes y durante la intervención, con el fin de evitar daños por posibles fluctuaciones eléctricas. Así mismo, se recomendó organizar las actividades diarias teniendo presente los horarios de trabajo y reducir la frecuencia con la que se abre la nevera para conservar los alimentos en buen estado. En situaciones donde el personal técnico necesite ingresar a edificios u oficinas, los residentes deben autorizar su entrada, pero validando primero la identidad del trabajador por razones de seguridad, para lo cual está disponible la línea telefónica 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

En definitiva, estos cortes de luz son acciones preventivas y de mejora que buscan asegurar la continuidad y calidad en el servicio de energía eléctrica, según lo indicó Enel Colombia, fuente principal de la información.

¿Cuáles barrios de Bogotá y Cota tendrán cortes de luz este lunes 17 de agosto de 2026?

De acuerdo con Enel Colombia, este lunes están programados cortes en Casablanca Suba (localidad de Suba), Barranquillita (localidad de Usme) y la vereda Siberia del municipio de Cota, Cundinamarca. Los horarios varían entre las 8:00 a. m. y 6:00 p. m. dependiendo del sector.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia ante los cortes de luz programados?

Enel Colombia aconseja desconectar electrodomésticos, organizar las actividades según los horarios del corte, reducir la apertura de la nevera para preservar alimentos y autorizar la entrada del personal técnico solo después de verificar su identidad llamando al número oficial de la empresa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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