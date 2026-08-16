Por: El Espectador

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Durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen, las autoridades del Distrito de Bogotá prevén una masiva movilización de vehículos en las principales vías de acceso a la ciudad. Según estimaciones oficiales citadas por El Espectador, aproximadamente 979.304 automóviles saldrán de la capital y alrededor de 1.006.461 ingresarán durante el fin de semana, lo que evidencia la magnitud de la operación logística prevista para garantizar la movilidad y seguridad de quienes transitan en la región.

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Para atender esta situación, se dispuso de un operativo especial que incluye presencia permanente de las autoridades en los principales corredores tanto de entrada como de salida de Bogotá. En la carrera Séptima, una de las vías más concurridas, se implementará el sistema reversible el domingo y lunes a partir de las 4:00 p. m., permitiendo agilizar el tránsito de vehículos que vuelven del norte de la ciudad y de los municipios vecinos. Además, en la Autopista Sur, se podría aplicar la intermitencia semafórica, una estrategia que busca optimizar el flujo vehicular en momentos de alta congestión.

La medida central del plan retorno es la implementación del pico y placa regional el lunes 17 de agosto. Esta restricción, informada por la Secretaría de Movilidad de Bogotá, busca repartir el ingreso de vehículos y reducir los episodios de congestión en los accesos principales. Será aplicada en los nueve corredores viales destinados para este fin. Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde podrán entrar a Bogotá los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8); de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. ingresarán aquellos con placas que terminen en número impar (1, 3, 5, 7 y 9). Es fundamental que conductores consulten el horario correspondiente para evitar sanciones, que pueden incluir multas económicas y la inmovilización del vehículo, según lo advirtió la Secretaría de Movilidad.

La restricción operará en corredores como Autopista Norte, Autopista Sur, Calle 13, Calle 80, carrera Séptima, avenida Boyacá – vía al Llano, vía Suba–Cota, vía La Calera y vía a Choachí. Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que programe su regreso, revise el estado técnico-mecánico de su vehículo, respete los límites de velocidad y evite conducir bajo los efectos del alcohol para garantizar un retorno seguro para todos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa regional en Bogotá durante puentes festivos?

El pico y placa regional es una medida restrictiva que limita el ingreso de vehículos a Bogotá, dividiendo los accesos por horarios según el último dígito de la placa. En este puente de la Asunción de la Virgen, la regulación se aplica el lunes, permitiendo a vehículos con placas pares ingresar entre las 12:00 m. y 4:00 p. m. y a los de placas impares entre las 4:00 p. m. y 8:00 p. m., de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad.

¿Cuáles son las consecuencias de incumplir el pico y placa regional en Bogotá?

La Secretaría de Movilidad advierte que el incumplimiento de la restricción puede acarrear sanciones económicas, además de la inmovilización del vehículo. Por eso, se recomienda a los conductores programar su retorno y estar atentos a la numeración de su placa y los horarios permitidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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