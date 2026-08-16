Por: El Espectador

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A un día de su estreno, el Concejo de Bogotá protagonizó un fuerte debate tras conocerse detalles sobre el documental ‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’, que busca narrar la construcción de la primera línea del Metro desde una óptica social y humana. El documental, que será presentado el lunes 17 de agosto a las 8:00 p. m. en Canal Capital, surge en medio de la discusión por la más reciente reforma tributaria de la ciudad y ha puesto bajo la lupa el uso de los recursos públicos destinados a su producción, según información de El Espectador.

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Esta pieza audiovisual cuenta con la producción de Canal Capital, con el apoyo de la Alcaldía Mayor, la Empresa Metro de Bogotá y la Secretaría de Cultura, y pretende ir más allá de los aspectos técnicos de la obra. Según la Empresa Metro, el documental utiliza como hilo conductor a María Eugenia, una usuaria de Transmilenio que inicia su rutina a las 4:00 a. m. La historia retrata las largas distancias diarias que miles de bogotanos deben recorrer y destaca la promesa de que el Metro permitirá ahorrar hasta dos horas diarias en desplazamientos, mejorando la calidad de vida en la ciudad.

Sin embargo, la realización no estuvo exenta de críticas. El concejal Juan David Quintero cuestionó enérgicamente el costo de la producción, que asciende a COP 298 millones, justo en medio de las discusiones sobre nuevas reformas tributarias impulsadas por la Administración distrital. El cabildante argumentó que, mientras se plantean nuevos impuestos y se alega una crisis financiera, se destinan recursos relevantes para un video de 51 minutos en el que el alcalde figura como protagonista, sin que la ciudad sepa si era prioritario tal gasto en el contexto actual.

Según documentos técnicos consultados por El Espectador, la Empresa Metro de Bogotá y Canal Capital suscribieron el Convenio Interadministrativo 136 de 2025, que estableció un aporte de COP 150 millones en efectivo por parte de la empresa, complementado con COP 148 millones en especie (es decir, en recursos técnicos y administrativos) aportados por Canal Capital. Los responsables del convenio argumentan que el documental busca incentivar la cultura ciudadana, la apropiación del sistema Metro y la construcción de memoria colectiva, actuando también como herramienta de pedagogía y participación pública.

A pesar de la polémica, ‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’ se emitirá en Canal Capital como un intento por acercar a los ciudadanos al significado social del proyecto que, tras más de ocho décadas de promesas, avanza hacia su materialización.

¿Por qué hubo críticas en el Concejo de Bogotá por el costo del documental del Metro?

Las críticas surgieron porque la producción del documental costó COP 298 millones, en un momento donde la administración impulsa una nueva reforma tributaria y argumenta dificultades financieras en Bogotá. Según expuso el concejal Juan David Quintero, el gasto parece contradictorio frente a la solicitud de nuevos impuestos y ha sido cuestionado como un posible “publirreportaje” que resalta la figura del alcalde.

¿Cómo se financió el documental ‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’?

El documental fue financiado mediante el Convenio Interadministrativo 136 de 2025 entre la Empresa Metro de Bogotá y Canal Capital. De acuerdo con documentos vistos por El Espectador, la empresa aportó COP 150 millones en efectivo, mientras que Canal Capital contribuyó con COP 148 millones en especie, es decir, con recursos técnicos y administrativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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