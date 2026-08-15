Como parte de la celebración por el cumpleaños de Bogotá, la Alcaldía liderada por Carlos Fernando Galán y la Secretaría de Integración Social comenzaron la entrega de más de 9.000 computadores nuevos para usuarios que los necesiten en todos los rincones de la ciudad.

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De hecho, el alcalde fue quien entregó los primeros computadores en la localidad de San Cristóbal, pues allí llegó con todo el equipo de Integración Social para repartir los primeros 700 computadores de los 9.700 en total que se repartirán durante los próximos días.

Cómo recibir computadores nuevos de la Alcaldía de Bogotá

Cabe destacar que este es un beneficio que tienen todos los inscritos al programa de Conexión Social, quienes en las últimas horas han recibido llamadas para programar la entrega de los equipos.

Si aún no los han llamado, explicaron desde la Secretaría, las personas deben inscribirse en la página de Integración Social para ser elegibles.

De hecho, según está estipulado en la página web, los criterios que se deben cumplir para ser elegibles son:

Contar con el beneficio de Conexión Social activo.

Haber diligenciado el formulario de postulación.

Ser mayor de edad.

Que ningún otro miembro del núcleo familiar haya participado.

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Por qué solo se entregan computadores a los beneficiarios de Conexión Social

Tal como está explicado en la página de la Secretaría de Integración Social, esto es solo para los beneficiarios de este programa porque “el programa entiende que el computador es la “herramienta” y el internet es el “medio” que permite a las familias salir de la pobreza mediante la tecnología”.

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