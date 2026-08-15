Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) lidera el programa ‘Cuidándome, Cuidándonos’ con el objetivo de prevenir la vulneración de los derechos de la primera infancia en el entorno familiar, de acuerdo con información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta iniciativa se fundamenta en el reconocimiento de las fortalezas que existen en cada familia, proporcionando herramientas lúdico-pedagógicas —acciones educativas acompañadas de juego— para favorecer relaciones basadas en el respeto y la corresponsabilidad. Así, la estrategia busca fortalecer los lazos afectivos, el diálogo y el cuidado entre los miembros del hogar.

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Un testimonio relevante dentro de este programa es el de Judy Alexandra Mora, residente de Verbenal del Sur, una zona rural ubicada en Bogotá. Ella, junto a su esposo, dos hijos y varias mascotas, ha logrado consolidar un hogar sereno donde destaca el valor de la tranquilidad familiar. Judy, de 30 años y madre de un hijo de ocho años y otro de uno, se vinculó a ‘Cuidándome, Cuidándonos’ deseando encontrar nuevas herramientas para la crianza y mejorar la manera en que se relaciona con sus hijos. En sus propias palabras, citadas en la publicación de la Secretaría Distrital de Integración Social, afirma: “Para mí, la base más sólida es un hogar seguro, porque nosotros somos el lugar seguro de nuestros hijos. La idea es poderlos educar de la mejor forma y no educarlos como nos educaron a nosotros”.

A través de su experiencia en el programa, Judy destaca la importancia de la comunicación asertiva con su hijo mayor, quien cursa segundo de primaria. Expresó que aprendió nuevas formas de dirigirse a su hijo para que ambos pudieran entenderse mejor y fomentar un diálogo constructivo. Además, relata cómo una de las enseñanzas centrales ha sido aprender a pausar, respirar y retomar fuerzas frente a las responsabilidades de la maternidad. En uno de los ejercicios propuestos por la estrategia, Judy plasmó en un lienzo el hogar que desea: un entorno de amor, paz y unidad, a pesar de las dificultades económicas.

La estrategia ‘Cuidándome, Cuidándonos’ se convierte, según el testimonio de Judy Alexandra Mora, en un recurso valioso para las familias que buscan garantizar que sus hijos encuentren en su casa un refugio seguro. De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, este tipo de acciones pedagógicas hacen parte del compromiso diario por proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, y promover entornos seguros para la infancia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el programa ‘Cuidándome, Cuidándonos’ de la SDIS?

El programa ‘Cuidándome, Cuidándonos’, liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), busca prevenir la vulneración de los derechos de la primera infancia dentro del entorno familiar. Ofrece herramientas lúdico-pedagógicas que ayudan a construir relaciones basadas en el respeto, la corresponsabilidad y el fortalecimiento de los vínculos afectivos.

¿Qué beneficios ha reportado una madre participante en la estrategia ‘Cuidándome, Cuidándonos’?

Judy Alexandra Mora, madre beneficiaria del programa, ha resaltado la mejora en la comunicación con sus hijos y el aprendizaje de nuevas formas de crianza. Destaca la importancia de la escucha, la pausa consciente y la creación de un hogar seguro y tranquilo como bases fundamentales que le ha dejado la experiencia con ‘Cuidándome, Cuidándonos’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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