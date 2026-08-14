Un hecho violento se registró en las últimas horas en el sur de Bogotá, donde un hombre identificado preliminarmente como Y. Ferney Garrido F. fue asesinado dentro de una barbería ubicada en el barrio Altamira, en la localidad de San Cristóbal.

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De acuerdo con las primeras versiones conocidas sobre el caso, la víctima se encontraba dentro del establecimiento, aparentemente sentada en una de las sillas mientras recibía un corte de cabello, cuando un hombre vestido de negro ingresó al lugar y abrió fuego en su contra.

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El ataque ocurrió en inmediaciones de la carrera 12 Este con calle 42B, en un sector residencial de la zona. Tras efectuar los disparos, el presunto responsable salió de la barbería y huyó con rumbo desconocido. Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre una captura relacionada con el homicidio.

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En el lugar hicieron presencia de las autoridades en el sector, quienes acordonaron el establecimiento para evitar la alteración de la escena y facilitar las labores de investigación.

Funcionarios de criminalística de la SIJIN realizaron la inspección técnica del lugar y comenzaron la recolección de elementos que puedan contribuir a establecer las circunstancias exactas del ataque. En el piso del establecimiento quedaron evidencias del hecho, mientras los investigadores adelantaban las diligencias correspondientes.

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Por ahora, no se ha establecido oficialmente cuál habría sido el motivo del ataque ni si el agresor conocía previamente a la víctima.

Las autoridades trabajan en la recopilación de testimonios y en la revisión de posibles cámaras de seguridad del sector con el propósito de reconstruir la ruta que tomó el atacante después de abandonar la barbería. La investigación también busca determinar si se trató de un ataque dirigido contra Garrido F. y establecer las circunstancias que rodearon su muerte.

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