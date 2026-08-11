Un hombre de aproximadamente 50 años murió luego de resultar gravemente herido con un arma cortopunzante durante una riña registrada en la noche del domingo 9 de agosto en el barrio La Gaitana, localidad de Suba, en Bogotá.

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De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades y reportada por Citytv, el enfrentamiento habría comenzado por una discusión relacionada con el pago de unas bebidas consumidas en un establecimiento comercial.

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Según la reconstrucción inicial entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, un cliente habría salido del establecimiento sin pagar el consumo. Ante esta situación, un familiar del propietario del negocio lo habría seguido para reclamarle el dinero.

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El reclamo rápidamente se convirtió en una confrontación en la vía pública. En medio de la discusión, el hombre al que le estaban cobrando habría quebrado una botella de vidrio, aparentemente con la intención de agredir a un joven que se encontraba en el lugar.

Fue en ese momento cuando intervino el hombre de 50 años, quien terminó gravemente herido con un arma blanca. La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial del sector. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El teniente coronel Nilson Figueroa, de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que el responsable de la agresión huyó después del ataque. El oficial explicó que la investigación busca establecer con precisión la secuencia de los hechos y determinar quién habría causado las heridas mortales.

“La confrontación se originó por el no pago de unas bebidas”, explicó Figueroa, al entregar el reporte oficial sobre el caso.

Tras conocerse el fallecimiento, unidades de la SIJÍN y del CTI de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron hasta el sector para recolectar pruebas y avanzar en la investigación. Además, las autoridades adelantan labores de vecindario y revisan las cámaras de seguridad instaladas en la zona con el propósito de identificar al presunto responsable y establecer hacia dónde escapó.

Por ahora, no se ha informado sobre la captura de una persona relacionada con este caso. La investigación continúa mientras los organismos judiciales recopilan elementos que permitan esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.

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La Policía también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar que las discusiones escalen a hechos violentos y recordó que cualquier situación que represente un riesgo puede ser reportada a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

De acuerdo con cifras citadas por Citytv, Bogotá registra 641 muertes violentas en lo corrido del año. No obstante, las estadísticas de la Secretaría de Seguridad señalan una reducción del 9 % en la tasa de homicidios frente al mismo periodo del año anterior.

El caso ocurrido en La Gaitana permanece bajo investigación de las autoridades, que buscan establecer responsabilidades y dar con el paradero del presunto agresor.

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