A cumplirse exactamente veinticuatro horas del violento terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia en la mañana del pasado lunes 10 de agosto de 2026 —con epicentro inicial en el municipio chocoano de San José del Palmar—, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) entregó un nuevo y desolador informe consolidado que ubica la cifra total de fallecidos en 169 personas a nivel nacional. La tragedia, que obligó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella a decretar de inmediato la situación de desastre nacional, ha dejado en evidencia una profunda vulnerabilidad en los centros urbanos del país, toda vez que el 97,6 por ciento de las víctimas mortales registradas hasta el momento se concentran de manera exclusiva en las ciudades capitales, totalizando 165 defunciones en estas zonas.

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De acuerdo con el reporte oficial emitido desde Bogotá con corte a este martes 11 de agosto, el impacto de la emergencia se ceba de manera implacable sobre Cali y Pereira, ciudades que agrupan la abrumadora mayoría de los decesos urbanos. Cali encabeza la dolorosa estadística nacional con 85 personas fallecidas, seguida muy de cerca por Pereira con 66 víctimas fatales. Entre ambas urbes suman 151 muertes, lo que representa más del 91 por ciento de los decesos reportados en las capitales. A este registro se suman los nueve fallecidos contabilizados en Quibdó —capital del Chocó y vecina directa del epicentro telúrico— y las cinco muertes confirmadas en Manizales, consolidando un panorama de destrucción que mantiene colapsados los sistemas de atención de urgencias y respuesta inmediata.

Más allá de la pérdida irreparable de vidas humanas, el balance técnico recopilado por Asocapitales detalla que la crisis ha dejado un saldo escalofriante de 668 personas heridas de distinta consideración y un total de 165 edificaciones completamente colapsadas en los cascos urbanos. Los equipos especializados de búsqueda y rescate urbano, bomberos, defensa civil y la Fuerza Pública continúan desplegados sin descanso removiendo toneladas de escombros en sectores donde todavía se teme la presencia de ciudadanos atrapados, mientras se avanza de manera paralela en el levantamiento formal de la Evaluación de Daños y Necesidades para dimensionar la verdadera magnitud del desastre.

En Cali, las operaciones de rescate se concentran en estructuras colapsadas que albergaban viviendas y locales comerciales, además de atender graves afectaciones en la infraestructura hospitalaria, la malla vial y las estaciones del sistema de transporte masivo MIO. Por su parte, en Pereira las autoridades lidian con complejos daños estructurales en edificaciones estratégicas, afectaciones severas en la infraestructura del aeropuerto Matecaña y prolongados cortes en las redes de energía y telecomunicaciones que durante las primeras horas dificultaron la consolidación de los censos oficiales.

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Entre tanto, en Quibdó las autoridades mantienen la alerta y la atención focalizada en planteles educativos e infraestructura pública averiada, incluyendo puntos críticos como la Universidad Tecnológica del Chocó y la emblemática Institución Educativa Carrasquilla, además de múltiples viviendas destruidas en los barrios periféricos.

En Manizales, los comités locales de emergencia continúan evaluando los daños sufridos en edificaciones patrimoniales del centro histórico, la Catedral Basílica Metropolitana, la Universidad Nacional y las instalaciones del aeropuerto La Nubia. Asocapitales reiteró que las cifras continúan teniendo un carácter preliminar y se mantendrán en constante actualización conforme los organismos de socorro logren ingresar a las zonas que aún permanecen incomunicadas, mientras el país entero se mantiene movilizado bajo el régimen de excepción en busca de la recuperación y la asistencia humanitaria de los miles de damnificados.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.