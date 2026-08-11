Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

El terremoto que sacudió a Cali y a diversas ciudades de Colombia este lunes 10 de agosto dejó no solo daños materiales en importantes edificaciones, sino también una serie de reacciones en distintos sectores de la población. Entre ellas se destaca la reacción del futbolista venezolano Edson Tortolero, quien actualmente milita en el América de Cali. El jugador decidió comunicarse a través de sus redes sociales para enviar un mensaje de tranquilidad, afirmando: "Estoy bien gracias a Dios, ha sido fuerte el temblor pero sólo espero que mis compañeros, sus familias y todo el pueblo colombiano estén bien. Vengo de esto y no puedo creerlo pero esto es la voluntad de Dios". Tortolero fue titular en el reciente partido donde América de Cali venció a Nacional en el estadio Pascual Guerrero, actuando durante 61 minutos antes de ser sustituido por Jan Lucumí. Su llegada como refuerzo se concretó de cara a la Liga BetPlay II 2026, competición en la que América de Cali tiene grandes expectativas con su aporte.

Sigue a PULZO en Discover

La preocupación por el temblor fue generalizada, ya que no solo Cali resultó afectada, sino también otras capitales de departamento. En el caso de Cali y Manizales, se reportaron desprendimientos en fachadas de edificios, mientras que en Manizales una de las torres de la catedral resultó averiada. Según el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien habló con Blu Radio, "hay muchos edificios agrietados", y aunque hasta el momento no se han reportado víctimas mortales, los daños estructurales son considerables en varias zonas.

En otras ciudades también se vieron afectados espacios clave. En Pereira, capital del departamento de Risaralda, el aeropuerto y varias edificaciones sufrieron daños importantes, incluyendo colapsos parciales de algunas estructuras. Esta situación llevó a la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano) a tomar la decisión de aplazar los partidos previstos para la jornada en lugares como Medellín y Barranquilla, decisión oficializada mediante un comunicado emitido poco después del sismo.

Sobre el desempeño de Edson Tortolero desde su llegada al América de Cali, el extremo venezolano ha disputado 254 minutos en cuatro partidos oficiales durante 2026, entre Liga BetPlay II y Copa Colombia. Ha participado en tres encuentros de Liga, acumulando minutos contra Boyacá Chicó, Once Caldas y Atlético Nacional, además de sumar tiempo en Copa Colombia frente a Real Cartagena. Cabe destacar que, antes de su llegada al club ‘escarlata’, Tortolero jugaba en el Carabobo de Venezuela, país que también enfrentó un grave movimiento telúrico el 24 de junio, con un saldo reportado de 5.000 muertos según las autoridades locales.

¿Qué daños dejó el terremoto reciente en ciudades como Cali, Manizales y Pereira?

El terremoto del lunes 10 de agosto causó desprendimientos de fachadas en Cali y Manizales, afectó parte de las torres de la catedral en Manizales y provocó daños estructurales en varios edificios según el alcalde de Cali. En Pereira, varias edificaciones, incluyendo el aeropuerto, resultaron dañadas y algunas colapsaron parcialmente, aunque no hay reporte oficial de víctimas mortales hasta el momento.

¿Cuántos minutos ha jugado Edson Tortolero con América de Cali en 2026?

Durante la temporada 2026, Edson Tortolero ha jugado un total de 254 minutos con América de Cali. Estos minutos están repartidos en cuatro partidos oficiales: tres en la Liga BetPlay II y uno en la Copa Colombia, donde ha ingresado tanto como titular como suplente, de acuerdo con la información oficial del club y los reportes de prensa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.