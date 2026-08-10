Por: Gol Caracol

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Este domingo 9 de agosto se disputa un partido clave en la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026, enfrentando a América de Cali y Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero. Ambas escuadras acaparan la atención de aficionados y especialistas, al llegar con lo mejor de sus nóminas y atravesar momentos positivos en el campeonato, de acuerdo con la información publicada por Caracol Televisión.

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América de Cali, conocido como los ‘diablos rojos’, arriba al compromiso con un desempeño impecable: suma nueve puntos en tres partidos y mantiene su arco invicto, lo que refleja la solidez defensiva y la eficacia ofensiva del conjunto dirigido por Lucas González. Su más reciente victoria fue ante Jaguares en Montería, partido en el que se impusieron 0-3 con tantos de Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

La convocatoria presentada por América de Cali incluye una plantilla destacada y equilibrada. En el arco, figuran Jean Fernandes y Juan Montoya; en el sector defensivo, Marlon Torres, Dany Rosero, Marcos Mina, Cristian Tovar, Ómar Bertel y Brayan Córdoba buscan continuar con el rendimiento mostrado. El mediocampo cuenta con Josen Escobar, José Cavadía, Yani Quintero, Rafael Carrascal y Juan Aponzá, mientras que los delanteros convocados son Yeison Guzmán, Jan Lucumí, Adrián Ramos, Tomás Ángel, Kevin Angulo, Edson Tortolero y Tilman Palacios.

Por el lado de Atlético Nacional, el plantel también llega con motivación tras sumar sus últimas victorias. Los arqueros convocados son Armani y Marquínez. En defensa aparecen Tesillo, Haydar, Parra, García, Velásquez, Casco y Perlaza. Los mediocampistas citados son Cardona, Rengifo, Marín, Campuzano, Ríos y Uribe, complementados en ataque por Arango, Sarmiento, Moreno, Rodríguez y Morelos.

El partido está programado para disputarse este domingo a las 8:15 de la noche, en el estadio Pascual Guerrero. De acuerdo con la información difundida, la transmisión en vivo por televisión estará a cargo de Win, el canal oficial del fútbol profesional colombiano. Adicionalmente, el portal www.golcaracol.com ofrece una cobertura minuto a minuto, jugadas destacadas, golazos, polémicas, crónica del juego y la tabla de posiciones actualizada tras el compromiso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿A qué hora y dónde ver el partido América de Cali vs. Atlético Nacional en la Liga BetPlay II-2026?

El partido entre América de Cali y Atlético Nacional por la Liga BetPlay II-2026 se jugará este domingo 9 de agosto, con inicio a las 8:15 de la noche en el estadio Pascual Guerrero. La transmisión será a través del canal Win, que se encarga de difundir el fútbol profesional colombiano.

¿Quiénes son los convocados por ambos equipos para el América vs. Nacional?

Según la información de Caracol Televisión, América de Cali convocó a Jean Fernandes y Juan Montoya como arqueros; entre los defensores figuran Marlon Torres, Dany Rosero, Marcos Mina, Cristian Tovar, Ómar Bertel y Brayan Córdoba. El mediocampo lo lideran Josen Escobar, José Cavadía, Yani Quintero, Rafael Carrascal y Juan Aponzá; el ataque lo componen Yeison Guzmán, Jan Lucumí, Adrián Ramos, Tomás Ángel, Kevin Angulo, Edson Tortolero y Tilman Palacios. Atlético Nacional citó a Armani y Marquínez en el arco; Tesillo, Haydar, Parra, García, Velásquez, Casco y Perlaza en defensa; Cardona, Rengifo, Marín, Campuzano, Ríos y Uribe como volantes; y Arango, Sarmiento, Moreno, Rodríguez y Morelos como delanteros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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