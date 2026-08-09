Escrito por:  Redacción Fútbol
Ago 9, 2026 - 10:40 pm

El equipo ‘Escarlata’ derrotó este domingo a Atlético Nacional por 1-0 en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en partido correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026. El único gol del compromiso lo marcó Yeison Guzmán al minuto 46, con asistencia de Rafael Carrascal.

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El encuentro comenzó con intensidad. Ambos equipos crearon aproximaciones en los primeros minutos. Tilman Palacios conectó un cabezazo temprano para el local y William Tesillo respondió de la misma forma para el visitante, pero los porteros Jean Fernandes y Franco Armani controlaron las acciones. Con el paso de los minutos el ritmo bajó y las defensas se impusieron. El primer tiempo concluyó 0-0.

Al inicio del segundo tiempo llegó la diferencia. Yeison Guzmán, que ya había vestido la camiseta de Atlético Nacional, aprovechó un pase de Rafael Carrascal para abrir el marcador y poner el 1-0 a favor de América. El mediocampista escarlata desató la celebración en las tribunas del Pascual Guerrero.

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Acá, el gol de América:

A partir de ese momento América de Cali se replegó y priorizó el orden defensivo. Atlético Nacional adelantó líneas, controló mayor posesión y buscó el empate, especialmente por las bandas y con centros al área.

Sin embargo, el conjunto ‘verdolaga’ careció de precisión en el último tercio y no creó ocasiones claras suficientes. América respondió con transiciones rápidas y mantuvo la estructura.

En el tiempo de descuento, alrededor del minuto 93, Cristian Arango anotó para Nacional tras una acción a balón parado. La celebración verdolaga fue corta: el árbitro, tras revisión del VAR, anuló el tanto por una mano previa de William Tesillo en la jugada. El marcador se mantuvo 1-0 hasta el final.

Acá, el gol anulado:

Con este resultado América de Cali suma su cuarta victoria consecutiva en el torneo (12 puntos de 12 posibles) y se consolida como líder de la Liga BetPlay II-2026. El cuadro ‘escarlata’ llegó al partido con nueve puntos y diferencia de gol de +10 tras tres presentaciones.

Atlético Nacional, que solo había disputado un encuentro previo (victoria 3-0 sobre Jaguares), sufrió su primera derrota en el certamen y se quedó en la casilla 12 de la tabla.

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