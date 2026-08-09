El equipo ‘Escarlata’ derrotó este domingo a Atlético Nacional por 1-0 en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en partido correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026. El único gol del compromiso lo marcó Yeison Guzmán al minuto 46, con asistencia de Rafael Carrascal.

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El encuentro comenzó con intensidad. Ambos equipos crearon aproximaciones en los primeros minutos. Tilman Palacios conectó un cabezazo temprano para el local y William Tesillo respondió de la misma forma para el visitante, pero los porteros Jean Fernandes y Franco Armani controlaron las acciones. Con el paso de los minutos el ritmo bajó y las defensas se impusieron. El primer tiempo concluyó 0-0.

Al inicio del segundo tiempo llegó la diferencia. Yeison Guzmán, que ya había vestido la camiseta de Atlético Nacional, aprovechó un pase de Rafael Carrascal para abrir el marcador y poner el 1-0 a favor de América. El mediocampista escarlata desató la celebración en las tribunas del Pascual Guerrero.

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Acá, el gol de América:

👹 ⚽🔥¡AMÉRICA SALIÓ CON TODO EN EL SEGUNDO TIEMPO! Yeison Guzmán apareció para poner en ventaja al ‘Escarlata’ y cumplió con la ley del ex ante Nacional. 📺Disfruta de #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win+Fútbol y https://t.co/6nfnxYMCj6 pic.twitter.com/ykc3fhWCX2 — Win Sports (@WinSportsTV) August 10, 2026

A partir de ese momento América de Cali se replegó y priorizó el orden defensivo. Atlético Nacional adelantó líneas, controló mayor posesión y buscó el empate, especialmente por las bandas y con centros al área.

Sin embargo, el conjunto ‘verdolaga’ careció de precisión en el último tercio y no creó ocasiones claras suficientes. América respondió con transiciones rápidas y mantuvo la estructura.

En el tiempo de descuento, alrededor del minuto 93, Cristian Arango anotó para Nacional tras una acción a balón parado. La celebración verdolaga fue corta: el árbitro, tras revisión del VAR, anuló el tanto por una mano previa de William Tesillo en la jugada. El marcador se mantuvo 1-0 hasta el final.

Acá, el gol anulado:

🚨⚽ ¡SE SALVÓ AMÉRICA SOBRE EL FINAL! ‘Chicho’ Arango había marcado el empate ante América en los últimos minutos, pero tras la revisión del VAR, el gol fue anulado por una mano previa. 📺Disfruta de #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win+Fútbol y https://t.co/6nfnxYM4ty pic.twitter.com/EsPitAyFp4 — Win Sports (@WinSportsTV) August 10, 2026

Con este resultado América de Cali suma su cuarta victoria consecutiva en el torneo (12 puntos de 12 posibles) y se consolida como líder de la Liga BetPlay II-2026. El cuadro ‘escarlata’ llegó al partido con nueve puntos y diferencia de gol de +10 tras tres presentaciones.

Atlético Nacional, que solo había disputado un encuentro previo (victoria 3-0 sobre Jaguares), sufrió su primera derrota en el certamen y se quedó en la casilla 12 de la tabla.

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