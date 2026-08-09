Por: Gol Caracol

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Hugo Rodallega no se cansa de hacer historia en el fútbol colombiano y no solo por su vigencia a los 41 años de edad, sino por los registros que va rompiendo cada vez que celebrar un gol vestido con la camiseta de Independiente Santa Fe. Este sábado le marcó a Boyacá Chicó por la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026 y consiguió una impresionante cifra con los ‘cardenales’.

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Según la ‘Casa Albiroja’, Hugo completó los 77 goles e igualó a Ómar Pérez, quien aparecía cerrando el top-10 de goleadores históricos del primer campeón de Colombia. Y es que en apenas tres años, el vallecaucano se ha ganado el corazón de los aficionados capitalinos que lo ven como el líder y capitán de la actual generación y que hizo posible ese título del primer semestre del 2025, tras vencer en la final a Independiente Medellín.

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A diferencia de Pérez, Rodallega logró este número en apenas 171 partidos, es decir, 203 encuentros menos que el ’10’ argentino que marcó época en Santa Fe.

“Yo vine aquí para aportar, me preparo para hacer goles, tengo una responsabilidad, el solo hecho de estar acá y tener contrato vigente me obliga a tener que rendir, aparte de la edad siempre intento ayudar al equipo, el día que sienta que no lo estoy haciendo, daré un paso al costado. Feliz de lo que he logrado e lo personal. Siempre he dicho que Santa Fe ocupa un lugar en mi corazón y la historia está escrita, se está escribiendo, y espero aportando hasta donde más pueda”, fue la emotiva reacción de ‘Hugol’.

Goleadores históricos de Santa Fe

N.º País Nombre Periodo Goles PJ 1. Colombia Alfonso Cañón 1964-1976 y 1981 155 520 2. Colombia Léider Preciado 1995-1996, 1998, 2001, 2004-2005, 2006-2008 y 2011 114 232 3. Argentina Alberto Perazzo 1959-1963 105 240 4. Colombia Wilson Morelo 2014-2015, 2017-2018 y 2022-2023 94 224 5. Argentina Osvaldo Panzutto 1959-1963 91 220 6. Argentina Germán Antón 1948-1952, 1957 y 1959 91 256 7. Argentina Omar Devanni 1965-1968 82 192 8. Colombia Adolfo Valencia 1987-1992 y 2002 78 187 9. Colombia Hugo Rodallega 2023-Act 77 171 10. Argentina Ómar Pérez 2009-2017 y 2019 77 374

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