La victoria de Independiente Santa Fe sobre Caracas FC por la Copa Sudamericana dejó un ambiente de optimismo en el cuadro cardenal. Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de la noche ocurrió después del partido, cuando Hugo Rodallega fue sorprendido con una curiosa comparación con Erling Haaland.

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En la zona mixta, el periodista Ricardo Baracaldo, de Pulzo Deportes, le comentó al delantero que su potente remate recordaba al estilo del goleador noruego del Manchester City. La reacción del capitán de Santa Fe no tardó en llegar y estuvo cargada de humor.

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Rodallega destacó la ventaja conseguida ante Caracas

Más allá del momento anecdótico, el experimentado atacante valoró el rendimiento del equipo en el primer partido de la serie, aunque pidió mantener la calma de cara al compromiso de vuelta en Venezuela.

“Contento con el rendimiento, un inicio de semestre positivo. No hemos conseguido nada, pero sí llevamos una buena ventaja en cuanto al partido que vamos a enfrentar en Caracas”, afirmó.

Santa Fe buscará cerrar la clasificación en territorio venezolano después de un resultado que lo deja bien posicionado en la llave.

Rodallega habló de su rol con los juveniles y de sus chilenas

A sus casi 41 años, Rodallega continúa siendo el principal referente del conjunto cardenal y aseguró que intenta transmitir su experiencia a los jugadores más jóvenes.

“La práctica hace al maestro, entonces intento ser un maestro para los muchachos”, señaló.

Además, fue consultado por las espectaculares chilenas que siguen apareciendo en su repertorio, una jugada que ha marcado su carrera profesional.

“Va a salir, eso me sale natural. En el momento en que veo que el balón viene o para cabecear, pues cabeceo; si no, acomodo el cuerpo y… eso como que ya fluye. Parece que los años no afectan porque cada vez sale bien”, concluyó.

El delantero volvió a demostrar que, además de mantener vigente su capacidad goleadora, conserva el buen humor y el liderazgo que lo han convertido en uno de los grandes ídolos recientes de Independiente Santa Fe.

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