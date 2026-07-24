Luego de casi un mes y medio, el fútbol vuelve a los principales escenarios deportivos de Colombia para llenar de emoción, goles y mucho más a las familias hinchas de cualquier club de la Liga BetPlay.

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(Ver también: Buenas noticias para el Deportivo Cali: Fifa cerró proceso que afectaba su remate de temporada)

Y es que luego de esa final que ganó Junior y lo que fue el Mundial, los equipos están listos para comenzar un nuevo campeonato, que será muy importante porque se jugará hasta fin de año, así que el que gane conseguirá esa emotiva estrella de Navidad.

Para este campeonato habrá algunos cambios, sobre todo en el reglamento, recordando que en Colombia también aplicarán varios cambios como los que se presentaron en la Fifa, sobre todo esos que se diseñaron para que no se pierda tanto tiempo de juego.

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Primera fecha de la Liga BetPlay

Los compromisos de la primera fecha del torneo son:

Viernes, 24 de julio:

Llaneros vs. Deportivo Pereira a las 6:10 de la tarde.

Deportivo Cali vs. Jaguares a las 8:15 de la noche.

Sábado, 25 de julio:

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto a las 4:05 de la tarde.

Millonarios vs. Bucaramanga a las 6:10 de la tarde.

Tolima vs. Junior a las 8:15 de la noche.

Domingo, 26 de julio:

Inter de Bogotá vs. América a las 2:00 de la tarde.

Águilas Doradas vs. Santa Fe a las 4:05 de la tarde.

Alianza FC vs. Fortaleza a las 6:10 de la tarde.

Once Caldas vs. Cúcuta a las 8:15 de la noche.

Cabe destacar que el partido entre Boyacá Chicó y Nacional, que iba a ser a las 2:00 de la tarde del sábado, tuvo que ser aplazado por cuestiones logísticas y por ahora no hay fecha para disputarlo.

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De esta manera, se dará inicio al campeonato que se extenderá hasta diciembre, recordando que regresa el formato de cuadrangulares con los ocho clasificados y mucho más.

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