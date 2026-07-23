Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Después del Mundial 2026, el fútbol profesional colombiano enciende de nuevo sus motores. Arranca la Liga BetPlay II-2026 y con ella se renueva la ilusión de los aficionados. Esta es la guía definitiva con todos los detalles clave, fechas, novedades reglamentarias y el formato de disputa de este segundo semestre.

Sigue a PULZO en Discover

El torneo estará compuesto por 19 fechas en su fase inicial de todos contra todos. Junior de Barranquilla llega como el vigente campeón, luego de bordar su estrella en el primer semestre frente a Atlético Nacional.

Para este semestre regresarán los cuadrangulares semifinales: los ocho mejores clubes clasificados de la fase regular avanzarán a dos grupos de cuatro equipos cada uno, disputando partidos de ida y vuelta. Los ganadores de cada zona clasificarán a la gran final.

El inicio y el cierre del Todos contra Todos de la Liga Betplay

La primera jornada se disputará entre el 24 y el 26 de julio de 2026, con los siguientes nueve compromisos programados:

Lee También

Viernes 24 de julio: Llaneros vs. Deportivo Pereira y Deportivo Cali vs. Jaguares.

Llaneros vs. Deportivo Pereira y Deportivo Cali vs. Jaguares. Sábado 25 de julio: Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto, Millonarios vs. Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima vs. Junior.

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto, Millonarios vs. Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima vs. Junior. Domingo 26 de julio: Internacional de Bogotá vs. América de Cali, Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe, Alianza vs. Fortaleza y Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo.

Ahora, se debe aclarar que Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional es el único compromiso de la primera jornada que se aplazará porque “la Comisión Local de Fútbol de Tunja confirmó la imposibilidad de realizarlo”.

Por su parte, la última jornada (fecha 19) de la fase regular definirá a los ocho clasificados durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre de 2026.

La jornada de clásicos sufrirá ajustes específicos para esta edición. Los tradicionales duelos bogotano y antioqueño —Millonarios vs. Independiente Santa Fe y Atlético Nacional vs. Independiente Medellín— están pactados para jugarse en la fecha 16. Mientras tanto, el clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali se disputará de manera independiente en la fecha 18, con los ‘diablos rojos’ oficiando como locales.

Uso del VAR y nuevas reglas IFAB en Liga Betplay

El VAR continuará implementado en la totalidad de los partidos del campeonato. Adicionalmente, el certamen adoptará las más recientes directrices de la IFAB con el objetivo de agilizar el ritmo de juego:

Sustituciones ágiles: el jugador sustituido dispone de un máximo de 10 segundos para abandonar el campo. Si excede este lapso, el sustituto deberá esperar un minuto completo fuera de la cancha antes de ingresar.

el jugador sustituido dispone de un máximo de 10 segundos para abandonar el campo. Si excede este lapso, el sustituto deberá esperar un minuto completo fuera de la cancha antes de ingresar. Atención a lesionados: si el árbitro autoriza el ingreso médico para atender a un futbolista, este debe permanecer al menos un minuto fuera del campo de juego (con excepciones como arqueros o choques de compañeros).

si el árbitro autoriza el ingreso médico para atender a un futbolista, este debe permanecer al menos un minuto fuera del campo de juego (con excepciones como arqueros o choques de compañeros). Reanudaciones en 5 segundos: los saques de banda y de meta cuentan con un límite de 5 segundos para ejecutarse. Exceder el tiempo en saque de banda concede la posesión al rival; en saque de meta, otorga un tiro de esquina en contra.

los saques de banda y de meta cuentan con un límite de 5 segundos para ejecutarse. Exceder el tiempo en saque de banda concede la posesión al rival; en saque de meta, otorga un tiro de esquina en contra. Línea de intervención del VAR: la tecnología podrá corregir de forma ágil saques de esquina otorgados de manera errónea e intervenir vía On-Field Review (OFR) en segundas tarjetas amarillas incorrectas que generen expulsión.

* Pulzo.com se escribe con Z