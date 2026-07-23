Millonarios debuta en el segundo semestre de 2026, un torneo muy importante porque viene de malos resultados y los hinchas necesitan volver a conseguir títulos para reconectarse con el club.

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Por eso el primer partido es tan importante, pues se mide con Bucaramanga en el estadio El Campín de Bogotá con la idea de cambiar la imagen que dejó el pasado fin de semana, cuando se enfrentó a Colo Colo de Chile en la famosa Noche Embajadora.

Ahora, por más de que el equipo ese día presentó a la nómina completa, faltó un refuerzo más, que fue confirmado este viernes, 23 de julio, a través de las redes sociales.

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Quién es el último fichaje de Millonarios

Tal como explicó el equipo, se trata de Stiven Barreiro, un jugador de 32 años de edad que viene del fútbol mexicano y que ha conseguido varios títulos con el León de ese país.

“Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Jaine Stiven Barreiro se convirtió en nuevo jugador del equipo. El defensor central firmó su contrato por dos años”, escribió el club en un comunicado de prensa.

¡Stiven Barreiro, bienvenido al Embajador! 🛡️💪Ⓜ️ ▶️ Conoce más detalles en https://t.co/WJTP64DXDR pic.twitter.com/WUwRfPC5mr — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 23, 2026

Este es un fichaje que les gusta a los jugadores de Millonarios, pues Barreiro es un futbolista muy técnico, con gran liderazgo y más, que llega luego de la salida de Edgar Elizalde, que no tuvo mucha continuidad en la temporada pasada.

(Ver también: Millonarios FC anuncia las primeras salidas de jugadores en su pretemporada para la Liga BetPlay II-2026)

Dónde ha jugado Stiven Barreiro

Y es que este jugador ha tenido una trayectoria bien interesante, destacando que debutó en Deportes Quindío en 2013, pasó a Independiente Santa Fe y de ahí dio el salto al fútbol mexicano.

Allí jugó en Atlas, luego Pachuca y desde 2019 está en el Club León, equipo con el que ganó la Liga MX, la Leagues Cup y la Liga de Campeones de la Concacaf.

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