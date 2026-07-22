Uno de los movimientos más llamativos de los jugadores de la Selección Colombia luego del Mundial fue la de Álvaro Montero a Boca Juniors, pues luego de una gran temporada con Vélez Sarsfield, el equipo de Buenos Aires se fijó en él para que sea el titular en el segundo semestre del año, en el que el equipo ‘Xeneize’ jugará la Liga, algunas copas nacionales y la Copa Sudamericana.

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Este fue un movimiento que benefició a todas las partes, puesto que el guardameta tendrá una oportunidad dorada, mientras que tanto Vélez como Millonarios recibirán una buena suma de dinero.

Millonarios entra en esta ecuación porque en un principio había cedido al arquero a Vélez con opción de compra, la cual fue finalmente ejecutada por el cuadro argentino para venderlo posteriormente a la institución de la Bombonera.

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Cuánto ganó Millonarios por Álvaro Montero

Tal como informó Vélez, el equipo argentino le desembolsó a Millonarios una suma de 1’350.000 dólares por el pase del arquero de 31 años, lo que se traduce en más de 4.300 millones de pesos para las arcas del cuadro capitalino.

Luego, de una vez Vélez se lo vendió a Boca por una suma de 4’000.000 de dólares, que terminó siendo un negocio redondo para todas las partes.

⚪️🔵 Vélez hizo uso de la opción de compra del jugador Álvaro Montero, por un monto total de USD 1.350.000, pagaderos a Millonarios FC de Colombia. Posteriormente, en el marco de un acuerdo tripartito y mediante la rescisión anticipada de su contrato laboral, el jugador fue… pic.twitter.com/GGw1GroLEx — Vélez Sarsfield (@Velez) July 18, 2026

De esta manera, Montero ya se sumó a los entrenamientos de Boca Juniors con la idea de ayudar al equipo a conseguir los objetivos, recordando que su fichaje se dio principalmente por la grave lesión de Marchesín.

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Cuándo debuta Álvaro Montero con Boca Juniors

Montero está disponible y podría jugar su primer partido con Boca el próximo jueves, 23 de julio, a partir de las 7:30 de la noche, en el compromiso de los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins.

Luego, el equipo se mide con Deportivo Riestra el domingo, 26 de julio, a las 5:30 por la primera fecha de la Liga Profesional Argentina.

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