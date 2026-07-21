El pasado sábado, 18 de julio, se jugó el partido conmemorativo de los 80 años de la fundación de Millonarios, un compromiso entre el club ‘Embajador’ contra Colo Colo de Chile en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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Al principio se hizo la presentación de la plantilla, la nueva camiseta y luego un concierto, para ya después sí comenzar con el compromiso sobre las 6:00 de la tarde.

Al final, el juego terminó 0-1 a favor del cuadro chileno, lo cual dejó con más dudas que certezas a los aficionados de cara al torneo que está por comenzar.

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Qué pasó con el árbitro Andrés Rojas

Ahora, el juez del encuentro fue Andrés Rojas, quien estuvo en el Mundial 2026, pero no tuvo ningún compromiso como juez central, sino como cuarto árbitro, y el error en este partido muestra el por qué.

En este duelo, el árbitro sacó dos tarjetas amarillas al mismo jugador, sobre el minuto 52 y el 78, pero increíblemente no le sacó tarjeta roja, por más de que todo el mundo sabe que debería ser así. De hecho, luego de esta situación fue que el cuadro chileno marcó, pero como era amistoso nadie le puso mucha atención.

NO SE AYUDA

Andrés Rojas el árbitro que estuvo en el Mundial y regresó a Colombia, lo pusieron a pitar el amistoso Millonarios vs Colo Colo y amonestó 2 veces a Jeyson Rojas del visitante, una al 52′ y la otra al 78′ y no lo expulsó. El técnico cambió al jugador ¡Grave el asunto! pic.twitter.com/P4ZHAZeMhU — Jose Borda (@Borda_analista) July 20, 2026

Igual, más allá de que esto seguramente no tendrá ninguna consecuencia, sí es de revisar porque, según la Fifa, Rojas es de los mejores árbitros en el país, por lo que estos errores no se le pueden permitir de cara a lo que se viene.

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Millonarios, por su parte, también debe revisar muchas cosas, pues ya en pocos días debuta y tiene mucho que trabajar para que no le pase lo del primer semestre, es decir, quedar eliminado en primera ronda del torneo.

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