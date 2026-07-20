La culminación del Mundial de Fútbol 2026, que dejó a España como campeón tras vencer a Argentina en la gran final y marcó la eliminación prematura de Colombia, ha dejado un eco que trasciende las canchas. El presidente Gustavo Petro, fiel a su estilo de interpretar los fenómenos sociales a través de su óptica ideológica, emitió unas declaraciones que han generado un intenso debate en el país. El mandatario no solo evaluó el desempeño táctico de los equipos, sino que decidió profundizar en lo que, a su juicio, fueron las causas morales y actitudinales de las derrotas, en una lectura que muchos han calificado como una respuesta directa a sus tensiones previas con el plantel nacional.

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“¿Por qué perdió Argentina y Colombia en el fútbol? Por codicia y falta de humildad. Lo dije, me miraron feo y hoy puedo decirlo sobre los hechos”, sentenció el jefe de Estado. Para el presidente, la clave del éxito en el deporte, al igual que en la política y la sociedad, radica en la colectividad. Por ello, contrastó el desempeño de los equipos sudamericanos con la actuación del seleccionado español: “¿Por qué ganó España? Porque es un equipo que trabaja y se ayuda entre sí”. En su intervención, el mandatario elevó el tono de la discusión, vinculando su visión filosófica sobre la economía y el sistema global con el deporte al afirmar: “Codicia y vida son antagónicas, si la humanidad se acaba es por la codicia”.

Este pronunciamiento no ocurre en un vacío. La relación entre el Gobierno Nacional y la Selección Colombia ha estado marcada por episodios de evidente frialdad. Es imposible olvidar el incidente que involucró al capitán James Rodríguez, quien, en un momento captado por las cámaras, no advirtió la presencia de Antonella Petro —hija del mandatario— cuando esta intentaba acercarse para una fotografía, terminando por ignorarla. Ese episodio, aunque trivial para algunos, fue interpretado por diversos sectores como una muestra de la desconexión existente entre las figuras de la Selección y el Ejecutivo. Para muchos observadores, el discurso de Petro sobre la “humildad” y la “codicia” parece ser un cobro de cuentas diferido hacia quienes, en su momento, marcaron distancia con la figura presidencial.

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La postura de Petro ha desatado una reacción inmediata en la opinión pública. Mientras que sus seguidores destacan la capacidad del presidente para encontrar metáforas sociales en hechos cotidianos, los sectores críticos sostienen que el mandatario ha utilizado un escenario deportivo para ejercer una suerte de revanchismo político.

Al señalar que sus advertencias previas fueron desestimadas (“me miraron feo”), Petro sugiere que su lectura de la realidad es superior, alimentando una narrativa donde el éxito y el fracaso dependen exclusivamente de la ética de los individuos y su adhesión a valores colectivos, por encima de la capacidad técnica o el azar propio de la competencia deportiva.

Con estas declaraciones, el Gobierno Nacional cierra un ciclo de cuatro años en los que la relación con los íconos del fútbol nacional fue, en el mejor de los casos, distante. Las palabras de Petro sobre el Mundial 2026 se suman a su historial de discursos donde la línea entre la política de Estado y la interpretación personal se desdibuja, dejando claro que, para el mandatario, hasta el fútbol es un campo de batalla ideológico donde los conceptos de humildad y codicia definen no solo a los campeones, sino el rumbo de la historia misma.

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