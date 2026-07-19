El Mundial 2026 llegó a su fin después de poco más de un mes de competencia y una final apasionante entre Argentina y España, un partido que enfrentó a los campeones de Sudamérica y Europa y que cerró con broche de oro la primera Copa del Mundo disputada con 48 selecciones con el título para la selección ibérica.

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El ganador no solo levantó el trofeo más importante del fútbol, sino que también recibió el mayor premio económico que la Fifa ha entregado en la historia del campeonato. La ampliación del torneo permitió que hubiera más partidos, más selecciones clasificadas y un incremento considerable en los ingresos comerciales, lo que se reflejó directamente en la bolsa de premios para las 48 federaciones participantes.

La edición organizada por Estados Unidos, México y Canadá dejó un balance positivo tanto por el espectáculo deportivo como por el éxito financiero. El nuevo formato, que incluyó por primera vez una ronda de dieciseisavos de final, ofreció partidos de alta intensidad desde el inicio de las fases eliminatorias y permitió que más países soñaran con llegar lejos en la competencia.

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Colombia fue una de las selecciones que aprovechó ese nuevo sistema. Después de superar a Ghana en un disputado encuentro de dieciseisavos de final disputado en Kansas, avanzó hasta los octavos, donde su camino terminó frente a Suiza. Más allá de la eliminación, la campaña dejó una importante recompensa económica para la Federación Colombiana de Fútbol.

Premio para España por ganar el Mundial 2026

La Fifa destinó la mayor bolsa económica en la historia de la Copa del Mundo y estableció un sistema de premios escalonado que aumentó con cada ronda superada.

Antes de que comenzara el campeonato, las 48 selecciones clasificadas recibieron 2.5 millones de dólares para cubrir gastos de preparación, logística, concentraciones y desplazamientos.

Posteriormente, cada federación aseguró 10 millones de dólares por disputar la fase de grupos, por lo que cualquier selección eliminada en esa instancia terminó el torneo con 12.5 millones de dólares.

Las que lograron avanzar a los dieciseisavos de final incrementaron su premio hasta 13.5 millones de dólares.

Por su parte, las selecciones que alcanzaron los octavos de final, como ocurrió con Colombia, cerraron su participación con 15 millones de dólares garantizados.

Los equipos que se instalaron en los cuartos de final aseguraron 19 millones de dólares, mientras que los semifinalistas y finalistas recibieron sumas aún mayores, de acuerdo con la distribución establecida por la Fifa.

Finalmente, el ganador del Mundial 2026 se llevó 50 millones de dólares, una cifra sin precedentes para el campeón de una Copa del Mundo y que refleja el crecimiento económico del torneo.

El incremento de los premios estuvo respaldado por el éxito comercial de esta edición, que superó los ingresos de Catar 2022 gracias a la venta de entradas, los derechos de televisión, los acuerdos de patrocinio y la hospitalidad corporativa en Estados Unidos, México y Canadá.

Con el Mundial 2026 ya en los libros de historia, la Fifa empieza a mirar hacia la siguiente edición. El organismo proyecta un torneo con más sedes y mantiene sobre la mesa la posibilidad de ampliar el número de participantes hasta 64 selecciones, una propuesta que aún deberá ser evaluada y aprobada antes de hacerse oficial.

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