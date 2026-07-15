La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más comentadas del torneo. Una vez terminó el partido, Jude Bellingham protagonizó un altercado con Valentín ‘Colo’ Barco al propinarle un golpe con la mano abierta en la nuca mientras los jugadores argentinos celebraban la clasificación a la final.

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(Vea también: Argentina, con aura mundialista, le remontó a Inglaterra y se metió a la final del Mundial)

El episodio quedó registrado por las cámaras de televisión y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de aficionados comentaron la reacción del mediocampista del Real Madrid luego de la derrota 2-1 de su selección.

Nico Paz y Nicolás Otamendi evitaron que el incidente pasara a mayores

Luego de recibir el golpe, Barco se dio vuelta para encarar a Bellingham, pero Nicolás Paz intervino de inmediato para separar a los futbolistas y evitar una confrontación.

Poco después apareció Nicolás Otamendi, quien también le reclamó al inglés por su reacción antes de llevarse a sus compañeros para impedir que el cruce escalara. Algunos jugadores de Inglaterra se acercaron al lugar, aunque la situación terminó sin mayores consecuencias.

Según informó DAZN, el malestar de Bellingham habría comenzado cuando algunos futbolistas argentinos permanecieron celebrando cerca de él una vez finalizado el compromiso.

El partido ya venía caliente por un cruce entre Messi y Bellingham

La tensión entre ambos equipos no nació con el pitazo final. Durante el encuentro hubo varios roces y reclamos, incluido un intercambio verbal entre Lionel Messi y Jude Bellingham luego de una acción polémica.

El volante inglés reclamó una supuesta agresión de Leandro Paredes, mientras el capitán argentino también protestó algunas decisiones arbitrales. El ambiente permaneció caliente hasta el final, cuando se produjo el altercado entre Bellingham y Barco que terminó robándose buena parte de la atención después de la clasificación de Argentina a una nueva final mundialista.

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