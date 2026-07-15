La única selección que comparte esa hazaña con la ‘Verdeamarela’ es Italia, que alzó el tan anhelado trofeo en 1934 y 1938, por lo que si Argentina consigue el título y logra vencer a Inglaterra y a España, que ya se instaló en la final , entraría en ese selecto grupo.

La otra ‘maldición’ que Argentina intentará romper en el Mundial 2026

Además del reto de defender el título, la selección de Argentina también buscará acabar con otra curiosa estadística relacionada con el ranking Fifa. La Albiceleste llegó al Mundial 2026 como la número uno del escalafón mundial, una posición que, históricamente, no ha traído suerte a sus ocupantes.

Desde la creación del ranking de la FIFA en 1992, ninguna selección que comenzó una Copa del Mundo como líder del escalafón consiguió proclamarse campeona. Equipos como Alemania, Brasil, Francia y España ocuparon ese lugar antes de distintos mundiales, pero ninguno logró confirmar el favoritismo con el título.

Ahora, el equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará romper esa tendencia mientras busca revalidar la corona obtenida en Catar 2022. Si consigue levantar nuevamente el trofeo, no solo pondrá fin a la racha de los campeones vigentes sin bicampeonato, sino también a la llamada “maldición del ranking Fifa”, una de las estadísticas más comentadas en la antesala de cada Copa del Mundo.

Ese sí corresponde al enfoque del artículo. El texto que escribí sobre que “Argentina tarda muchos años entre títulos” no tiene relación con la nota y debió omitirse.