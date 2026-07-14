En vísperas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, los cánticos de la hinchada y hasta de los jugadores reviven una herida histórica que trasciende el fútbol.

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“Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo” se escucha en los vestuarios y tribunas, recordando un conflicto que marcó para siempre la relación entre ambos países.

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La Guerra de las Malvinas estalló el 2 de abril de 1982, cuando fuerzas argentinas, bajo la dictadura militar de Leopoldo Galtieri, ocuparon las Islas Malvinas (Falkland Islands para los británicos), Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Argentina reclamaba soberanía sobre el archipiélago, argumentando herencia colonial española, proximidad geográfica y una ocupación británica desde 1833 que consideraba ilegítima.

El gobierno esperaba una reacción diplomática tibia y un triunfo rápido que fortaleciera su imagen interna en medio de una profunda crisis económica y violaciones a los derechos humanos.

El Reino Unido, liderado por Margaret Thatcher, respondió con decisión. Envió una poderosa Task Force naval a más de 12.000 kilómetros de distancia. La guerra duró 74 días y combinó combates terrestres, navales y aéreos en condiciones climáticas extremas.

El 14 de junio de 1982, las fuerzas argentinas se rindieron en Puerto Argentino (Stanley). El saldo fue trágico: 649 argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños perdieron la vida. La derrota aceleró el fin de la dictadura militar y el retorno a la democracia en 1983.

En Reino Unido, consolidó el liderazgo de Thatcher. Las islas permanecen bajo control británico, con una guarnición militar reforzada y una población que se identifica como británica. Argentina mantiene su reclamo pacífico de soberanía, considerado una cuestión de Estado.

Esta historia explica la intensidad emocional que despierta cada cruce futbolístico. La rivalidad se potenció en los Mundiales: la ‘Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’ de Diego Maradona en 1986 fueron percibidos en Argentina como una revancha simbólica por la guerra.

Desde entonces, los cánticos fusionan patriotismo, fútbol y memoria: “La que de las Malvinas nunca se olvida”, “Ingleses… de Malvinas no me olvido” o las versiones actuales de “Muchachos” que incluyen “Por Malvinas”.

En el Mundial 2026, los propios jugadores de la Scaloneta han entonado estos cantos en los festejos, aunque Scaloni, Messi, ‘Dibu’ Martínez y De Paul insisten en separar el partido de la política: “Es solo un partido de fútbol”, repiten, mientras reconocen el peso histórico y el recuerdo a los caídos.

(Ver también: Grave amenaza a hija de Jáminton Campaz por gol errado vs. Suiza: “No pudo regresar a Colombia”)

Más allá de la cancha, Malvinas representa para muchos argentinos un símbolo de unidad nacional y memoria. Los cánticos no son solo provocación: son una forma de mantener vivo el reclamo y homenajear a los soldados. Este miércoles 15 de julio en Atlanta, el duelo deportivo volverá a cargar con una mochila mucho más pesada que 90 minutos de fútbol.

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