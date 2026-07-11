Este sábado 11 de julio, el mundo del fútbol amaneció con una noticia que ha causado conmoción: la muerte del joven jugador sudafricano Jayden Adams, de apenas 25 años, quien había participado recientemente en el Mundial de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Complicada situación para una de las figuras de Inglaterra preocupa a hinchas de cara al Mundial)

En medio del impacto por su fallecimiento, un video grabado durante el torneo volvió a tomar fuerza en redes sociales y hoy es interpretado de una manera completamente distinta.

Se trata de unas imágenes captadas en el camerino de la selección de Sudáfrica, luego de uno de sus partidos en la Copa del Mundo. En ese momento, el equipo celebraba con euforia su clasificación a la siguiente ronda, cantando, bailando y compartiendo el logro.

Sin embargo, en medio de esa alegría colectiva, Adams aparecía apartado, sentado y con una evidente expresión de tristeza.

Acá, el video en cuestión:

Jayden Adams was going through something serious in his life, this was South African players celebrating after their win against South Koreawhile he was sitting quiet 😭😭😭😭💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/wxouqLLLeG — Reymi (@MarmoushEra) July 11, 2026

El video, que en su momento pasó desapercibido, hoy resulta impactante para muchos aficionados, quienes consideran que reflejaba un momento emocional difícil para el futbolista. La escena muestra un contraste fuerte: mientras sus compañeros festejan, él permanece en silencio, con la mirada baja, sin unirse a la celebración.

La difusión de estas imágenes se da justo después de confirmarse su fallecimiento. El mediocampista murió a los 25 años, pocos días después de haber regresado a su país tras disputar el Mundial con la selección sudafricana.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado de manera oficial la causa de su muerte y el caso sigue siendo materia de investigación. Sin embargo, distintos reportes coinciden en que su fallecimiento ocurrió en Ciudad del Cabo, lo que aumentó la sorpresa en el entorno del fútbol, pues se trataba de un jugador activo y con proyección.

Adams había sido parte importante del proceso reciente de Sudáfrica. Durante el Mundial 2026 disputó varios partidos, incluyendo encuentros de fase de grupos, y fue uno de los nombres destacados en la histórica clasificación del equipo a instancias eliminatorias. Además, a nivel de clubes jugaba en el Mamelodi Sundowns, con el que venía de conseguir la Liga de Campeones de África.

Otro detalle que ha salido a la luz tras su muerte es que el futbolista atravesaba un momento personal complejo durante el torneo. Según se conoció, un familiar cercano, al parecer su abuela, falleció mientras él estaba concentrado con la selección, lo que habría impactado su estado emocional en plena competencia.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos