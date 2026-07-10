Uno de los partidos más llamativos de los cuartos de final del Mundial 2026 será el que protagonizarán Inglaterra y Noruega, ya que vienen de dejar en el camino a rivales muy complicados mostrando un gran nivel de juego.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Inglaterra fue por lana y salió trasquilada: Fifa no cedió y perdió a figura doble fecha)

Inglaterra llega luego de dejar en el camino a la Selección de México en el estadio Azteca, en un compromiso en el que se quedó con uno menos, pero aún así logró ganar 3-2.

Noruega, por su parte, dio uno de los bombazos al dejar en el camino al Brasil de Neymar, pues con un doblete de Erling Haaland derrotó 2-1 al cuadro sudamericano y se clasificó a esta importante ronda.

Lee También

Sin embargo, Inglaterra ha tenido problemas importantes que preocupan a los aficionados, ya que perderá a buenos jugadores de cara a los cuartos de final del torneo.

Qué le pasó a Declan Rice

Es más, uno de los que más preocupa es el mediocampista inglés, figura del Arsenal, Declan Rice, quien no la está pasando bien y por eso se perdería este encuentro.

Según reportó Daily Mail, el jugador sufre de gastroenteritis que no le ha permitido entrenar con normalidad. Además, tiene una sobrecarga en el isquiotibial y una molestia en la zona lumbar, por lo que prácticamente necesita un milagro para poder jugar este encuentro.

“Estamos haciendo todo lo posible y el médico del equipo está muy ocupado en estos momentos“, dijo una de las personas del cuerpo técnico, en diálogo con Fox.

Y sobre qué pasó, agregó: “No tengo ni idea. Hemos tenido un tiempo de descanso, así que quizás alguien se contagió durante ese tiempo. Esperemos que todo vaya bien y que el sábado juguemos con un equipo completamente descansado”.

De confirmarse la baja de Rice, Thomas Tuchel no contará con tres futbolistas importantes para el juego con Noruega, recordando que tampoco jugará Quansah, expulsado contra México, y Guéhi por molestias.

(Ver también: Sin bombos ni platillos: así volvió la Selección Colombia, luego de la eliminación del Mundial)

Cabe recordar que este compromiso será este sábado, 11 de julio, a partir de las 4:00 de la tarde, hora colombiana.

* Pulzo.com se escribe con Z