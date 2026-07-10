La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 quedó marcada por una tragedia ocurrida durante los festejos. Un adolescente de 17 años perdió la vida luego de caer de un camión en el que celebraba el triunfo de la selección francesa sobre Marruecos y ser atropellado por otro vehículo.

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El accidente ocurrió en la localidad de Aulnoye-Aymeries, al norte de Francia, según informó el diario La Voix du Nord. De acuerdo con las primeras versiones, el joven se encontraba en la parte trasera de un camión junto a otras personas que celebraban la victoria de ‘Les Bleus’, cuando cayó a la vía y fue embestido por un automóvil que transitaba por el lugar.

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Las autoridades actuaron de inmediato y capturaron al conductor del camión, quien, según varios testigos, habría permitido que varias personas viajaran en la parte trasera del vehículo durante la celebración. El hombre quedó bajo custodia mientras avanza la investigación para establecer su responsabilidad en lo ocurrido.

El accidente también dejó a otro menor afectado. La agencia AFP indicó que el joven, que se encontraba cerca del sitio del siniestro, sufrió un fuerte estado de shock y tuvo que ser trasladado al hospital de Maubeuge para recibir atención médica.

Pese a este lamentable episodio, la noche de celebraciones transcurrió con relativa calma en gran parte del territorio francés. En París, donde existía preocupación por posibles disturbios tras el partido, las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad con más de 20.000 policías distribuidos en diferentes sectores de la ciudad.

Según la Prefectura de Policía, la celebración se desarrolló con normalidad y solo se registraron 10 detenciones durante toda la jornada. El incidente más delicado en la capital ocurrió en el distrito VII, donde una pelea entre aficionados terminó con una persona herida de manera leve por arma blanca.

Mientras tanto, en Londres el ambiente fue mucho más tenso tras el pitazo final. En la zona de Edgware Road se presentaron enfrentamientos entre aficionados y miembros de la fuerza pública, hechos que dejaron un policía lesionado y cuatro personas capturadas por alterar el orden público.

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La victoria de Francia, que aseguró su presencia entre las cuatro mejores selecciones del Mundial 2026, terminó así opacada por un accidente que enluta a una familia y que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades francesas.

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