La historia volvió a repetirse. Francia derrotó 2-0 a Marruecos este jueves 9 de julio en Boston y aseguró su lugar en las semifinales del Mundial 2026.

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(Vea también: Del Protectorado Francés al Mundial 2026: la historia que une a Francia y Marruecos)

El equipo francés no solo eliminó a una de las selecciones revelación del torneo, sino que volvió a vencer a los marroquíes en una Copa del Mundo, tal como ocurrió en la semifinal de Qatar 2022, cuando también se impuso por 2-0.

Francia mantiene una hegemonía sobre Marruecos

Con este resultado, Francia prolongó su dominio histórico frente a Marruecos en tiempo reglamentario. El balance entre ambas selecciones quedó en cuatro victorias para Francia y dos empates, manteniendo el invicto de los europeos en los seis enfrentamientos oficiales disputados.

Además, los franceses continúan firmes en la lucha por conquistar su tercer título mundial, tras las coronas obtenidas en 1998 y 2018.

Se acabó el sueño de Marruecos

Marruecos llegaba con la ilusión de hacer historia nuevamente y convertirse en la primera selección africana en alcanzar dos semifinales consecutivas en una Copa del Mundo.

El conjunto africano había firmado una destacada campaña: terminó segundo de su grupo, eliminó a Países Bajos en la tanda de penales en dieciseisavos y luego goleó 3-0 a Canadá en los octavos de final.

Sin embargo, Francia volvió a convertirse en el obstáculo que frenó su camino mundialista y aseguró su clasificación entre los cuatro mejores del torneo.

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