Luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana y de perder la final de la Liga BetPlay frente al Junior de Barranquilla, Atlético Nacional hizo varios cambios a mitad de año con la idea de volver a ser protagonista y conseguir títulos en la segunda parte del año.

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El primero fue el tema del técnico, pues Diego Arias salió de la institución y en su lugar fue asignado Lucas González, quien estaba en Deportes Tolima pero le hicieron una oferta muy complicada de rechazar.

Además, el equipo ha movido la nómina, pues se pretende refrescarla con la idea de que los jugadores estén más motivados y así se logren los objetivos de la campaña.

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Qué jugadores salen de Atlético Nacional

Es más, en la mañana de este jueves, 9 de julio, el equipo informó que cinco jugadores no seguirán en la institución, de los cuales dos son bastante conocidos y hasta queridos por los aficionados.

Tal como informó el equipo, los jugadores que en principio no seguirán en el club son:

David Ospina.

Juan Francisco Bauzá.

Dayron Asprilla.

Robinsón García.

Fabio Martínez.

En cuanto a Ospina, ya se conocía que no iba a seguir en la institución, por lo que ahora está definiendo si busca otro club o definitivamente, como se dice popularmente, cuelga los guantes.

En cuanto a Dayron Asprilla, firmó un contrato con el club Bolívar de Bolivia, mientras que los últimos dos estarán en condición de préstamo en Real Cundinamarca y Atlético San Luis de México, respectivamente.

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Por lo pronto, el equipo avanza en la pretemporada para afinar detalles pensando en el segundo semestre, en la que pretende conseguir el título tanto de Liga como de Copa Colombia.

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