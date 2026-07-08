La eliminación de Colombia del Mundial 2026 frente a Suiza volvió a abrir el debate sobre el futuro de la Selección, y uno de los primeros en pronunciarse fue Carlos Antonio Vélez, quien pidió un cambio de rumbo y puso sobre la mesa la necesidad de buscar un nuevo entrenador.

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A través de sus redes sociales, el periodista aseguró que el fútbol colombiano necesita una transformación si quiere competir por títulos y dejar atrás las buenas campañas sin coronarse campeón.

Vélez pidió un técnico europeo para la Selección Colombia

En su publicación, Vélez sostuvo que el país tiene dos caminos: mantener el modelo actual o apostar por una renovación encabezada por un entrenador con experiencia en la alta competencia internacional.

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En ese sentido, afirmó que le gustaría que el próximo seleccionador fuera europeo, al considerar que en la región no encuentra un perfil que pueda llevar a Colombia al máximo nivel.

También señaló que prolongar el proceso actual significaría continuar “sin ganar nada” y seguir conformándose con campañas destacadas, pero sin títulos.

No hay opción.. seguir sin ganar nada con un fútbol viejo o modernizarnos con la nueva generación de futbolistas de la mano de un técnico emparentado con la alta competencia, ojalá Europeo por que por estos lares no hay nada, que nos ayude a meternos en la verdadera élite. Otra… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) July 8, 2026

Carlos Antonio Vélez habló de un “timonazo”

Para Vélez, este es el momento indicado para tomar decisiones de fondo sobre el proyecto deportivo de la Selección Colombia.

En su mensaje cuestionó que se destaquen estadísticas como invictos o porcentajes de rendimiento y aseguró que esos números no reflejan el verdadero objetivo de competir por los títulos más importantes.

Sus declaraciones llegan pocas horas después de la eliminación de Colombia en el Mundial 2026 y vuelven a alimentar el debate sobre el futuro del banquillo de la Tricolor.

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