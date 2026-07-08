La eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 sigue dejando profundas secuelas y abriendo debates candentes en el entorno del fútbol nacional. Fiel a su estilo directo y sin filtros, el periodista Carlos Antonio Vélez aprovechó los micrófonos de su reconocido programa ‘Palabras mayores’ para lanzar un durísimo dardo contra un sector de la prensa deportiva colombiana, a quienes acusó de perder la objetividad y comportarse como hinchas.

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Vélez, visiblemente molesto con la falta de rigor tras el fracaso mundialista, no se guardó nada y cuestionó la complacencia que, según él, rodea actualmente al combinado patrio. El analista aseguró que el exceso de sentimentalismo y la falta de criterio le están restando nivel al balompié local.

Acá, lo que dijo Carlos Antonio (minuto 23:14):

Asimismo, recalcó los límites que deben existir entre la tribuna y los palcos de prensa, señalando cuál debe ser la verdadera labor de quienes comunican: “El afecto se lo dan ustedes los hinchas, pero nosotros tenemos la obligación, cumpliendo con la misión de periodistas, analistas o críticos, de cuestionar, preguntar y no tragar entero. Nosotros no podemos ser de camiseta y bufanda”.

El punto más álgido de su editorial llegó cuando describió comportamientos específicos que presenció durante la cobertura del torneo. Sin dar nombres propios, pero con una evidente indignación, Vélez arremetió contra los comunicadores que, a su juicio, avergüenzan el oficio y les sugirió colgar el micrófono de manera definitiva.

“Yo vi periodistas colombianos con camisetas de Colombia y una Copa del Mundo en la mano. ¿Eso qué es? Eso es denigrar de la profesión. Retírense y váyanse con los hinchas a la tribuna. Porque mientras estemos aquí con la misión de informar y analizar todos los datos y hechos, tenemos que tener una posición neutral”, mencionó Vélez.

Finalmente, el periodista lamentó que algunos medios estén priorizando el aplauso fácil por encima del análisis táctico y la rigurosidad periodística, acuñando un término para describir la preocupante tendencia actual.

“Desafortunadamente ha hecho carrera que si no estás ‘apoyando’, legitimando todo, aprobando y aceptando todo lo que se haga así sea malo, entonces no funcionas para el medio. Eso está mediocrizando esto. No hay ningún auxilio crítico, bueno sí lo hay, pero no son muchos. Son más los franeleros y estamos convirtiendo la profesión en una secta franelera. Aquí no hay exigencia”, concluyó.

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