El sueño de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 llegó a su fin de la manera más cruel posible. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se despidió del campeonato en la ronda de los octavos de final tras caer en la tanda de penales frente a Suiza, luego de batallar intensamente durante los 90 minutos reglamentarios y los 30 del tiempo suplementario en un cerrado empate 0-0. La lotería desde los doce pasos volvió a ser esquiva para el combinado nacional, que estuvo a solo un paso de meterse entre los ocho mejores del planeta.

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A pesar de la tusa mundialista, el balance deja ver que Colombia compitió de igual a igual ante una de las escuadras más sólidas de Europa. La Tricolor se marchó de la cita orbital de forma invicta en el tiempo reglamentario, mostrando una notable solidez defensiva y un juego colectivo ordenado. Sin embargo, la definición por penales revivió la amarga imagen de la eliminación ante Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018, demostrando que la fortuna y la efectividad desde el punto blanco volvieron a caer del lado del rival.

Tras el pitazo final, la polémica se encendió en los medios de comunicación por cuenta del rendimiento individual de la máxima figura del equipo. El periodista Ricardo Ospina, de Blu Radio, lanzó una durísima crítica contra James Rodríguez, asegurando que el volante tuvo una presentación bastante pobre durante el torneo debido a que no llegó en un buen nivel físico ni futbolístico, arrastrando una preocupante falta de ritmo al haber jugado apenas cinco o seis partidos con su club antes de la Copa del Mundo.

Sin filtros, Ospina sentenció que lamentablemente James no jugó a nada en este Mundial y afirmó de manera categórica que Colombia jugó prácticamente con 10 hombres en la cancha por cuenta del bajo rendimiento de su capitán. Ante este panorama, el comunicador señaló que la cita mundialista demostró que es el momento de acelerar el recambio generacional en el equipo de Néstor Lorenzo, abriendo el espacio definitivo para que nuevas promesas como Yáser Asprilla asuman el liderazgo del ataque tricolor de cara al futuro.

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