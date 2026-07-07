Colombia sumó un nuevo fracaso este 7 de julio al quedar eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 ante Suiza. La ‘Tricolor’ cayó desde los penales y a lo largo del partido mostró varios problemas tácticos en los que Carlos Antonio Vélez enfatizó.

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El periodista aseguró que el elenco de los Alpes supo analizar a su rival a la perfección y fue superior. Pese a que tuvo menos chances, Vélez dijo que los suizos controlaron el partido y controlaron la ofensiva colombiana, además de manejar el ritmo de juego con pases.

Para comenzar solo voy a hablar del juego de hoy.. Suiza fue más desde el minuto 1 hasta el 121.. sabía contra quien jugaba… anestesió el partido con inicio dinámico, a un toque y buscando el tercer hombre y así se deshizo fácil de la endeble marca de nuestros delanteros.. lo… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) July 8, 2026

El ‘analista número uno’ también manifestó que Colombia se enfrascó en dar buenas presentaciones ante equipos “medio pelo”, pero que decae cuando enfrenta a rivales de mayor jerarquía, tachando el juego del combinado patrio de “sobrevaloración de producto colectivo”.

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A su vez, cuestionó que no hubiese claridad por parte de los jugadores determinados y apuntó contra las decisiones de Néstor Lorenzo. Vélez aseguró que desde el banquillo no se dio alguna solución para mejorar el partido.

“Estaba claro que con ambas bandas abiertas podíamos equilibrar y balancear, pero para eso tenía que sacrificar a James y solo lo hizo forzado por la realidad cuando ya el rival se montó en el juego, aunque la verdad siempre lo controló… murió con su terquedad, sacrificando los intereses colectivos”, agregó el periodista.

Finalmente, destacó la clasificación de Suiza, que lo hizo sin contar con su estrella de la Copa del Mundo, Johan Manzambi, quien está lesionado. Finalmente, lanzó varios dardos al destacar la clasificación de Argentina.

“Definitivamente, así los rechace y los odie la mayoría, me gustaría que nuestro jugador tuviera la entereza, valentía y rebeldía Argentina (aunque sea un poquito ). Lo lamento”.

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