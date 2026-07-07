Colombia volvió a quedar con las manos vacías, luego de haber quedado eliminada del Mundial antes de lo esperado. Suiza se encargó de apagar el característico ambiente triunfalista en territorio nacional y uno de los principales señalados fue Néstor Lorenzo, quien dio sus explicaciones sobre el papelón que dio con sus dirigidos.

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El estratega argentino no supo cómo plantear el partido para inclinar la balanza a su favor y eso le ocasionó una eliminación a través de los penales. En sus declaraciones, justificó sus cambios diciendo que temía quedarse con un jugador menos, luego de las amonestaciones que hubo. Además, que necesitaba un cambio de energía con Campaz por la derecha y ‘Juanfer’ en el medio.

"Teníamos miedo de quedarnos con uno menos y por el desgaste que tenía Jhon Arias": Néstor Lorenzo, DT de Colombia. #SaqueLargoWIN 🇨🇴🏆 pic.twitter.com/9Om4E7dfoq — Win Sports (@WinSportsTV) July 7, 2026

Uno de los puntos que más se le ha criticado a la Selección Colombia de Lorenzo es la ausencia del gol, especialmente por la falta de un delantero que tenga regularidad a la hora de patear a puerta. De hecho, al subcampeón del Mundo en 1990 le cuestionaron en la atención a medios este problema que viene desde eliminatorias y se extendió hasta el presente Mundial.

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El entrenador titubeó frente a la preocupante situación de su plantel. Inclusive, recordó los fallos que hubo en las eliminatorias, pero sacó pecho por las últimas dos fechas en las que goleó a Bolivia y Venezuela.

“Hoy tuvimos 17 intentos y no convertimos y se paga… Son jugadores que hacen goles en sus ligas y no hay nada que reprocharles”.

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